Os signos que amam, mas guardam seus segredos

Alguns signos do zodíaco podem amar e manter relacionamentos muito profundos com os outros, mas sempre guardaram seus segredos a sete chaves.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode amar muito alguém que o fazer participar de verdade da sua vida ou decisões. No entanto, este signo não abre mão da sua privacidade e sempre guardará muito bem alguns segredos que serão apenas seus. Por mais que seja seletivo e não entregue a sua confiança facilmente, ele se previne de partidas e acha que algumas coisas só desrespeitam a ele.

Câncer

O canceriano conquista relações profundas e a longo prazo em sua vida, mas sempre terá medo de revelar muito sobre si mesmo, pois tenta manter suas vulnerabilidades ocultas. Ele é desconfiado e teme que as informações sejam usadas contra ele, o que o faz manter intenções e acontecimentos apenas em sua mente. Tende a ficar com ressaca moral quando acaba revelando muito sobre algo que ainda o assombra.

Confira mais:

Virgem

O virginiano ama seus parceiros e age com muito esforço para impulsionar os objetivos a dois. No entanto ele valoriza muito a própria privacidade. Principalmente suas atitudes controversas ou decisões arriscadas são mantidas em segredo, pois ele não quer ser julgado ou arriscar sua reputação. Ele é detalhista e se lembra de tudo, revisando detalhes repetidamente e aumentando a culpa. Infelizmente, este signo não permite que sua consciência seja penetrada, mas dará um jeito de saber tudo sobre o outro sem levar temores em conta.

Escorpião

O escorpiano deseja ter relacionamentos honestos e de muita troca, mas mantém seus segredos bem guardados quando não supera a desconfiança nata que habita sua mente e coração. Sua fama de misterioso se deve muito a cautela que ele tem para revelar o que sente e pensa; isso demanda estratégias pensadas para não se prejudicar. Este signo coloca limites, mas nem sempre respeita os dos outros, pois é extremamente curioso. Ele é do tipo que faz as perguntar certas, mas sabe bem como enrolar ao dar uma resposta.

Peixes

O pisciano tem muita empatia e busca ser carinhoso no amor, criando vínculos profundos e que geram muita troca entre as duas pessoas. No entanto, ele não gosta que ninguém se meta na sua vida para fazer descobertas ou tentar analisá-lo, o que o motiva a manter segredos de todo os tipos bem guardados. Este signo tem medo de ser julgado e evita que seus erros, principalmente em relacionamentos anteriores, diminuam a admiração do outro por ele. É possível que uma postura defensiva tome conta quando o questionamento alheio chega.