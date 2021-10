Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de outubro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de outubro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 4 a 8 de outubro de 2021:

Áries

Hora de deixar mágoas no passado para sempre, especialmente envolvendo um ex-amor. É melhor aproveitar as energias positivas e recuperar a positividade que foi sugada.

Você tem como ser humano e superará qualquer obstáculo. Você deve colocar cada pessoa no seu devido lugar e precisa evitar se envolver em fofoca, muito menos no ambiente de trabalho.

Você sente falta do seu parceiro, mas lembre-se de que cada vez que a distância sempre acaba e o amor os aproxima. Não deixe o mais importante para depois e cuide de problemas de saúde.

Seus números da sorte são 21 e 90. Semana de assinatura de contratos e recebimento de dinheiro. Um amor do signo de Aquário ou Leão irá desejar voltar e é preciso analisar a situação friamente.

Touro

Seu crescimento não terá limites e você poderá realizar qualquer coisa que tenha em mente, apenas procure ser discreto e ter cuidado com os outros para não atrair energias negativas.

Você deve continuar seus estudos. Você se torna o pilar da sua família e isso indica que ajudará a os outros a sair dos problemas. Um amor do passado deseja retornar e ter algo especial; uma segunda chance deve ser muito bem refletida.

Não seja tão teimoso em negócios ou situações de trabalho; deixe passar e continue lutando pela próxima conquista. Seus números da sorte são 3 e 40. É a hora indicada para mudar, viajar ou procurar um novo emprego.

Gêmeos

Momento de ter cuidado nas decisões e pensar duas vezes antes de fazer algo para evitar os contratempos. Você está no caminho certo em questões amorosas e encontrou alguém muito especial.

Os geminianos solteiros terão um novo amor do signo de Áries ou Libra que será muito compatível. Cuidado com as traições no trabalho e tente ser discreto para não se meter em encrencas que não sejam suas.

Você faz pagamentos atrasados. Você recebe conserta uma situação da melhor maneira. Seus números da sorte são 8 e 71. Esta semana, uma proposta de novo emprego está chegando até você.

Câncer

Momento de algumas dificuldades no trabalho; fique calmo e seja mais cauteloso com tudo o que vai comentar sobre os outros. Seu signo se caracteriza por ser muito sincero, por isso tente não falar aquilo que não foi perguntado.

Você vai crescer e comprar algo importante. Seus números da sorte são 3 e 28. É hora de resolver as pendências, principalmente as que envolvem assuntos legais.

Você continuará com sua boa energia em assuntos amorosos. Se você está em um relacionamento neste momento, irá dar um passo importante. Cure seu coração reconhecendo que você estava errado e pedindo perdão.

Leão

Este é o momento ideal para planejar trocar de emprego por um melhor. Você começa a trabalhar em planos que tinha pendentes e evolui.

Um amor muito sincero chegará à sua vida e pode ser dos signos de Áries ou Capricórnio, então tente estar com disposição para se apaixonar e viver algo bonito.

Você terá sorte com os números 12 e 30. Não discuta mais no trabalho e lembre-se que mesmo que você seja um líder, não significa que sempre terá razão. É a hora de dizer sim à abundância e não se sabotar.

Seu futuro estará garantido financeiramente, apenas tente ser mais organização e fazer boas ações com o seu dinheiro; lembre-se que o karma existe.

Confira mais:

Virgem

Você resolverá qualquer questão legal pendente. Este é um ótimo momento e isso fará crescer a sua energia positiva. Em 7 de outubro pedidos bons são realizados e seu poder de atrair com o pensamento aumenta.

Você deve cuidar mais da sua família e não negligenciar os laços de amor. Um trabalho pode surgir e tende a ser no exterior; isso ajuda a crescer financeiramente e embarcar em uma aventura. Não abandone os estudos, pois isso o ajudará a ser melhor no futuro.

Seus números da sorte são 6 e 34. Alguém do signo de Aquário irá ajudá-lo no trabalho. Afaste-se das pessoas que só estão perto de você para obter lucros; cerque-se de amigos melhores.

Libra

Você deve amadurecer e superar o que estava te machucando tanto. O pior já passou e é hora de ter uma transformação positiva; eleve seu espírito ao divino, assim obterá proteção e aumento da intuição.

Você pode começar uma família. Se você for solteiro, conhecerá um amor do signo de Gêmeos ou Peixes que será muito compatível. Cuidado, pois você está prestes a decidir entre dois amores e deve ficar com aquele que mostra seus sentimentos na prática, pois isso é o que o fará feliz.

Esta semana, você participará de reuniões de última hora para mudanças de emprego. Seus números da sorte são 20 e 33. A sorte está do seu lado. Seu próprio negócio deve ser planejado.

Escorpião

Momento de ser alguém na vida, pois sua luta constante para se destacar começa a dar resultados. Apenas tenha responsabilidade e consciência para assumir o controle sem prejudicar novo.

Você enfrenta desafios. Tudo o que você fizer voltará para você mais cedo ou mais tarde, sejam ações boas ou más; sempre analise o que vai fazer a favor ou contra os outros.

O crescimento profissional virá. Você deve ser astuto e determinado para que seus pensamentos se tornem realidade. Seus números da sorte são 11 e 13.

Sagitário

Momento de explosão de sentimentos no qual é preciso medir suas palavras e sempre negociar o os planos para não se machucar, inclusive no trabalho.

Este é um momento de revelações na sua vida e você tem a oportunidade de ser um vencedor, mas não se deixe influenciar por pessoas que só querem se aproveitar o seu talento. Elas podem ser amores ou amigos que só ficam ao lado por interesses financeiros.

É melhor selecionar as pessoas ao seu redor. Preste atenção nas coincidências e sinais que ocorrem em sua vida para que elas o orientem aonde ir e como alcançar o que tanto deseja.

Atenção com os problemas em seu trabalho. Você recebe dinheiro com os números 17 e 21. O vermelho atrai o melhor e a abundância.

Capricórnio

Nem tudo o é material deve ser considerado o mais importante. A saúde física, emocional e espiritual são muito relevantes o ajudam a ter uma base sólida na vida.

A qualquer momento tudo que você construiu pode entrar em colapso e só resta sua força interna para recomeçar. Você está mudando e aprendendo a valorizar tudo o que o faz feliz.

Lembre-se de que a cada ação gera uma reação e analise o que você faz para alcançar o sucesso. Durante esta semana você deve controlar seu mau humor; tudo o que dizem sobre você o afeta, então relaxe e tenha mais segurança.

Não afaste o amor, pois é o seu momento de estar em um relacionamento. Seus números mágicos serão 35 e 66. Use a cor laranja para atrair a sorte.

Aquário

Você continuará com todo o poder para atingir seus objetivos. Apenas lembre-se de evitar problemas com fofoca e não ficar envolvido em conflitos.

Se não desperdiçar energias, você terá forças para superar qualquer obstáculo. Um curso pode ajudar sua carreira. Você será promovido em seu emprego ou dará um passo importante nos negócios.

Cuidado com uma infecção de pele. Você permanecerá estável com seu parceiro e os solteiros conhecem um amor do signo de Touro, Câncer ou Escorpião que será muito compatível.

Defenda suas ideias e não tente apenas agradar aos outros. Você recebe um amigo do exterior ou de longe que o fará sorrir. Seus números da sorte são 15 e 60.

Peixes

Você está em uma de suas melhores fases e terá muita vitalidade. A alegria também preenche sua vida e ajuda que o universo conspire a seu favor para alcançar tudo o que é importante.

Apenas tenha cuidado com a inveja e do mau-olhado que o cerca; dê um passeio pela manhã para que os raios do sol cubram o seu corpo e o protejam das energias negativas.

Seus melhores números são 10 e 98; use o amarelo para aumentar sua sorte. Você terá muito trabalho esta semana e isso pode deixá-lo mal-humorado, mas é melhor se controlar.

Tempos de paz chegam com seu parceiro, mas seu signo deve tomar a decisão de viver um relacionamento estável.