Candidíase vaginal: conheça os sintomas e descubra como evitar essa infecção por fungos

A candidíase vaginal é comum entre as mulheres e, por sorte, existem sintomas que ajudam a detectá-la.

De acordo com o portal especializado em saúde MedlinePlus (em espanhol), a infecção é causada pelo fungo Candida albicans e não se transmite por meio do contato sexual — ainda que algumas pessoas possam sentir desconforto em relações íntimas com um parceiro infectado.

O desequilíbrio entre os microrganismos que vivem na vagina geram candidíase, e isso pode ser causado por diabetes, ingestão de antibiótico e até mesmo gravidez.

Continue lendo e saiba mais sobre a candidíase vaginal:

Quais são os sintomas da candidíase

Em casos de candidíase, o corrimento vaginal costuma ficar branco, espesso e abundante. Além disso, as relações sexuais se tornam desconfortáveis.

Outros sintomas são:

ardor

coceira

vermelhidão

inflamação nos lábios externos da vagina

inflamação na pele fora da vagina

dor ao urinar

Como prevenir a infecção

A forma de prevenir o seu aparecimento é:

tomar probióticos

reduzir o álcool

regular a dieta

limitar carboidratos

ter controle glicêmico

Além disso, evitar a umidade e usar roupas íntimas orgânicas.

Como tratar a candidíase vaginal

A infecção é controlada com consulta médica. Quando você tiver algum dos sintomas, busque um profissional.

⚠️ Atenção: este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Leia também em Nova Mulher