Novas skins da parceria com a Seleção Brasileira de Futebol chegam ao Free Fire

O Free Fire anunciou hoje a chegada das novas skins especiais da parceria com a Seleção Brasileira de Futebol.

Como detalhado pela Garena, as novas skins do Canarinho estarão disponíveis para os jogadores a partir da próxima terça-feira, 5 de outubro.

Atualmente, duas skins da Seleção Brasileira de futebol já estão disponíveis no Free Fire: as camisetas azul e amarela, tradicionais da equipe pentacampeã do mundo.

Junto com a chegada da skin do Canarinho, também chegam as camisas de goleiros da seleção nas cores verde, preto e cinza.

Ativações de CBF x Free Fire dentro e fora do jogo

Os fãs que acompanharem os próximos jogos da Seleção Brasileira de futebol, contra a Seleção da Venezuela (em 7 de outubro), Colômbia (em 10 de outubro) e Uruguai (em 14 de outubro), poderão ver códigos de Free Fire nas laterais do campo.

