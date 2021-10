Fenômeno provocado pelo Sol prejudica funcionamento de veículos espaciais da NASA no planeta vermelho 

A NASA deixará de comandar suas missões a Marte nas próximas semanas, enquanto a Terra e o Planeta Vermelho estão em lados opostos do Sol. Este período, denominado conjunção solar de Marte, ocorre a cada dois anos.

Como detalhado, por meio de comunicado, o Sol expulsa gás quente ionizado de sua coroa, que se estende pelo espaço. Durante a conjunção solar, quando a Terra e Marte não podem “ver” um ao outro, esse gás pode interferir nos sinais de rádio se os engenheiros tentarem se comunicar com a espaçonave em Marte.

Isso pode corromper comandos e resultar em comportamento inesperado de nossos exploradores do espaço profundo.

Por segurança, os engenheiros da agência enviam à espaçonave de Marte uma lista de comandos simples a serem executados por algumas semanas.

Como detalhado pela NASA, este ano, a maioria das missões deixará de enviar comandos entre 2 e 16 de outubro. Algumas estendem essa moratória de comando, como é chamada, um ou dois dias em qualquer direção, dependendo da distância angular entre Marte e o Sol no céu da Terra.

Sol entre a Terra e Marte

Veja como algumas dessas missões a Marte devem ficar durante o período:

Perseverance fará medições do tempo com seus sensores MEDA (abreviação de Mars Environmental Dynamics Analyzer), procurará redemoinhos de poeira com suas câmeras (embora ele não mova seu mastro, ou “cabeça”), execute seu RIMFAX (Radar Imager for Mars ‘ Experiência de subsuperfície) e capturar novos sons com seus microfones.

O Ingenuity Mars Helicopter permanecerá estacionário em sua localização a 175 metros de distância do Perseverance e comunicará seu status semanalmente ao rover.

O rover Curiosity fará medições do tempo usando seus sensores REMS (Rover Environmental Monitoring Station), fará medições de radiação com seus sensores RAD (Radiation Assessment Detector) e DAN (Dynamic Albedo of Neutrons), e procurará por redemoinhos com seu conjunto de câmeras.

A sonda estacionária InSight continuará usando seu sismômetro para detectar tremores como os grandes marsquakes que capturou recentemente.

Os três orbitadores da NASA – Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter e MAVEN – continuarão retransmitindo alguns dados das missões de superfície da agência de volta à Terra, além de coletar sua própria ciência.

Como detalhado pela NASA, enquanto uma quantidade limitada de dados científicos chegará à Terra durante a conjunção, a espaçonave salvará a maior parte deles até depois da moratória.

Isso significa que haverá uma pausa temporária no fluxo de imagens brutas disponíveis em Perseverance, Curiosity e InSight.

Em seguida, eles enviarão seus dados restantes para a Deep Space Network da NASA, um sistema de antenas de rádio massivas baseadas na Terra gerenciado pelo JPL.

Ainda de acordo com as informações, os engenheiros vão gastar cerca de uma semana baixando as informações antes de retomar as operações normais da espaçonave.

Se as equipes que monitoram essas missões determinarem que qualquer um dos dados científicos coletados foi corrompido, geralmente eles podem retransmitir esses dados.

