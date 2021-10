Estes são os benefícios do açafrão, segundo um nutricionista

De acordo com a nutricionista Cynthia Saas, um dos principais benefícios do açafrão tem a ver com a pele, pois ele alivia a psoríase e o eczema, além de condições como:

asma

obesidade

osteoporose

síndrome do intestino irritável

O portal especializado em saúde Health (em inglês) diz que a curcumina, principal composto do açafrão, atua como antioxidante e anti-inflamatório. Dessa forma, reduz os danos dos radicais livres, combate o estresse oxidativo e repara os sinais de envelhecimento.

Ele também aumenta os níveis de fator neurotrófico (BDNF) no cérebro, que é um hormônio responsável por neutralizar os danos relacionados à idade. Quando essas taxas são baixas, podem aparecer condições como depressão e Alzheimer.

O açafrão também cuida do coração e melhora a função endotelial, que está envolvida no revestimento dos vasos sanguíneos. Também beneficia diabéticos, pois melhora os níveis de açúcar no sangue, reduz os triglicerídeos, regula o colesterol e a pressão arterial.

⚠️ Atenção: este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

