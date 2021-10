Este é o novo design que será liberado pelo app WhatsApp muito em breve

Em uma recente atualização beta para o sistema Android, foi revelado que o aplicativo de mensagens WhatsApp vai redesenhar a seção de informações do grupo.

E em uma recente atualização para testadores do sistema iOS, também foi identificado que o app está planejando o mesmo redesenho para o aplicativo em celulares da Apple.

Como é possível ver em uma recente captura de tela, o redesenho de uma seção já parece pronto.

É possível ver os botões de chamada de áudio e vídeo para pequenos grupos, como detalhado pelo site WABetaInfo.

Também é possível ver o atalho de compartilhamento se você for o administrador, para que possa compartilhar o link de convite do grupo com outras pessoas.

Este é o novo design que será liberado pelo app WhatsApp em breve

O redesenho ainda está em desenvolvimento e não há uma data de lançamento conhecida.

No entanto, ainda de acordo com as informações, é possível afirmar apenas que estará disponível em uma atualização futura. Confira:

Reprodução WABetaInfo

