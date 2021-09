Astróloga explica por que que Kate Middleton deverá abandonar seu lado doce

Jamie Wright revelou que os capricornianos, como Kate Middleton, devem estar atentos aos desafios do mês de outubro.

A astróloga Jamie Wright revelou que o mês de outubro será desafiador para Kate Middleton. Em entrevista ao PureWow, ele revelou que a duquesa de Cambridge, uma das capricornianas mais famosas entre as personalidades, deverá ser forçada a deixar seu lado doce de lado.

Para Wright, os capricornianos provavelmente ficarão cara a cara com uma “luta pelo poder” que está se formando há muito tempo. Isso pode ser qualquer coisa, desde um conflito com o chefe até uma conversa muito necessária com um membro da família. “O aglomerado de planetas em Libra e seu setor de carreira no início do mês apontam para uma possível luta pelo poder entre você e um colega de trabalho, ou você e seu chefe”, disse ela. “Você quer manter a calma, mas isso já dura muito tempo”, revela.

Wright também observou que capricornianos como Middleton podem ser bombardeados com conselhos indesejados nas próximas semanas: “Com o planeta regente, Saturno, começando a avançar novamente no dia 10, você está muito focado em construir riqueza e fortalecer seus recursos”, disse ela. “Quando a temporada de Escorpião começa no dia 23, um influxo de conselhos financeiros não solicitados de amigos deixa você sobrecarregado. Você não precisa ouvir todos”.

Em termos de amor, Wright previu um mês difícil para os capricornianos comprometidos como Middleton. “Se você está em um relacionamento, pode se sentir especialmente distante de seu parceiro este mês”, explicou ela. “Uma escapadela íntima ou viagem no dia 26 pode reativar o romantismo”.