Os signos que se fazem de duros no amor, mas se entregam para quem sabe jogar

O amor pode ser um jogo repleto de estratégias e até mesmo os signos que se fazem de duros podem ser conquistados.

Confira quem se faz de difícil, mas pode terminar completamente apaixonado:

Gêmeos

O geminiano pode assumir uma postura distante dos sentimentos quando o amor não o tratou tão bem ou a liberdade foi sua melhor amiga por muito tempo. No entanto, ele logo pode permitir que as pessoas que são valentes para dizer o que pensam e se mostrem decididas, mas também abertas, cativem seu coração. Este signo gosta da conquista e da intensidade que ela pode ter quando alguém se abre de forma interessada, mas também motiva sua curiosidade. Para perceber que este signo está interessado, é só ver os convites de encontros aumentando.

Escorpião

O escorpiano sabe que se apega de forma intensa e irá compartilhar o que antes permanecia apenas com ele. Por isso, este signo tende a ter dificuldade em deixar relacionamentos se aprofundarem. Isso pode mudar quando alguém se mostra apaixonado e tem gestos que estimulam suas necessidades emocionais, físicas e também de compreensão. Descobrir o caminho do coração deste signo não é fácil, mas é mais simples para quem não tem medo de compartilhar até mesmo suas vulnerabilidades – e é neste momento que ele também começa a se entregar.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

O sagitariano pode estar tão aberto às possibilidades e aprendizagens do coração que não o dedica apenas a uma pessoa. No entanto, ele pode começar a aprofundar sentimentos quando alguém mostra que não só o aprecia, mas que aprende com ele e está disposto a fazer trocas significativas. O romantismo deste signo está muito ligado às experiências, por isso os gestos podem encantá-lo, principalmente se envolve aventura. É possível descobrir que este signo está ainda mais interessado quando ele passa a priorizar acima de tudo.

Aquário

O aquariano pode se entediar com envolvimentos românticos que seguem as regras e não desafiam, mas se algo se mostra emocionante e espontâneo, pode passar a outro entendimento. Ele gosta de sentir que os encontros mudam algo especial na vida de ambos e podem motivar o casal a conhecer coisas novas. É difícil tocá-lo profundamente, mas a comunicação livre e afeto sem excesso de apego quebram o gelo do seu coração.