Os signos que precisam ter cuidado com a desconfiança

A última semana de setembro de 2021 está chegando ao fim e é preciso que alguns signos tenham cuidado redobrado com a própria desconfiança, pois podem sair prejudicados.

Confira quais são:

Leão

A partir desta quarta-feira, 29 de setembro de 2021, é preciso ter cuidado com as cobranças em relacionamentos que acabam de começar ou estão dando os primeiros passos mais sólidos. É hora de ouvir e buscar viver momentos mais positivos a dois. A desconfiança só poderá ser combatida com a mente aberta que proporciona o entendimento e acordo com a outra pessoa de forma honesta e direta. Expresse o que sente, mas não determine que apenas sua verdade é certa.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

Seu poder de pensamento é muito forte e eles podem ser realizados agora, mas também é comum que algumas paranoias tentem atrapalhá-lo. Principalmente na quinta-feira, tensões e segredos irão rondar sua mente, o que é potencializado pela desconfiança. É preciso relaxar e evitar atitudes que acabam comprometendo as situações. Não transborde!

Aquário

A vontade de aprender e lidar com tudo de forma otimista pode ser nublada quando você desconfia de que algumas pessoas estão agindo para prejudicá-lo. Antes de deixar o ciúme e amargura tomar conta, é preciso acalmar os ânimos e lidar com esta situação de forma lógica. A raiva irá piorar as coisas; é preciso ser prudente principalmente após a quinta feira.