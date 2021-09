Os signos que podem esquecer o amor próprio

O amor que cada um sente por si mesmo é importante em todas as situações da vida. No entanto, alguns signos podem esquecer esse sentimento em alguns momentos e enfrentam consequências difíceis por isso.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano é dono de uma personalidade sensível e que se conecta muito com as pessoas. No entanto, ele pode acabar anulando o amor próprio quando acha que precisa se sacrificar pelo bem dos outros ou para demonstrar seus sentimentos. Isso acontece principalmente em momentos no qual ele se torna dependente de afeto ou outras coisas. Ao aprender que seu instinto de cuidado deve ser usado de forma positiva para ele e para os outros, aprende a não cair em armadilhas ou manipulações que o minimizam.

Libra

Por mais que pareça lindo por fora, este signo tende a passar por etapas na qual não valoriza seu amor próprio. Isso acontece principalmente quando ele coloca os sentimentos e necessidades alheios na frente das suas, diminuindo aos poucos o protagonismo na sua própria vida. Para não ferir ou confrontar as outras pessoas, este signo pode terminar se maltratando emocionalmente. Quando começa a ter coragem para tomar as decisões, aprende a valorizar quem é e seu caminho.

Confira mais sobre os signos:

Capricórnio

O capricorniano tem muita ambição e segurança, mas pode perder o amor próprio quando se responsabiliza inteiramente por outras pessoas para ajudá-las ou não perdê-las. Ele passa a agir em função do outro e demora em perceber que deixou de lutar por si mesmo. Quando passa a não se conformar e recupera seu poder, este signo irá voltar a se dedicar aos objetivos que considera importantes e assumir o controle.

Peixes

O pisciano pode ter seu próprio mundo e valorizar a si mesmo. No entanto, a vontade de salvar as pessoas que ama e se doar por elas tende a trazer grandes problemas. Este signo não pode deixar de ter muita empatia, mas por vezes esquece que tudo tem limite. Para recuperar o amor próprio ele precisa amadurecer e desapegar de conexões tóxicas que não trazem felicidade para a sua vida.