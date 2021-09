Os 5 looks mais estilosos de Kate Middleton do último ano

Reveja os looks mais inspiradores de Kate Middleton em compromissos oficiais no último ano.

Se você também ficou impactada com a última aparição pública de Kate Middleton, na premiére do filme ‘007: Sem tempo para morrer’, que aconteceu na última quinta-feira, 28, em Londres, provavelmente vai gostar dessa seleção de looks estilosos que fizemos da Duquesa de Cambridge.

Vamos começar pelo vestido de gala usado no lançamento mundial de ‘007: Sem tempo para morrer’, onde ela usou um deslumbrante vestido Jenny Packham dourado, todo bordado e uma capa. Os brincos são da joalheria londrina O’Nitaa e o penteado completaram o visual da Duquesa. Ela arrancou um “Você está linda!” de Daniel Craig.

E, por falar em vestidos de Jenny Packham, essa não é a primeira vez que a duquesa escolhe a marca para vesti-la. O modelo é tão famoso que também ficou exposto no Museu Madame Tussauds, em Londres

Em maio deste ano, Kate Middleton conheceu Mila Sneddon, de cinco anos, uma paciente com câncer que apareceu no livro de fotografias ‘Hold Still’, de Kate. Quando a dupla falava ao telefone, Kate disse a Mila que, quando se conhecessem, ela se vestiria como “uma princesa” e usaria rosa. A Duquesa manteve essa promessa, chegando ao encontro com um vestido rosa.

Um dos looks mais comentados de Kate em sua visita oficial à Escócia, em maio deste ano, foi sua aparição ton sur ton em caramelo. A calça Massimo Dutti, de modelagem flare, o suéter de gola redonda e um cinto marrom combinando com scarpins e clutch. Ela usou como acessório um lenço em tartan Strathearn, simbolizando o título do casal na Escócia: o conde e a condessa de Strathearn.

Em dezembro do ano passado, Kate esteve com o príncipe William durante três dias a bordo do trem real, viajando pela Escócia, Inglaterra e País de Gales. No segundo dia da excursão, Kate escolheu um casaco azul Catherine Walker feito sob medida. Ela equipou com luvas de couro preto, botas de camurça de salto e uma máscara floral azul.