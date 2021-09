Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 29 de setembro a 3 de outubro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 29 de setembro a 3 de outubro de 2021:

Áries

Oportunidades surgem no amor e momentos intensos podem ser vividos. Prepare-se para o inesperado. Evoluções já não serão evitadas.

Touro

Alguém pode tentar impedir você de alcançar o que quer e a intuição o ajudará a descobrir. Você tem tudo para resolver conflitos e seguir em frente. Alguém especial pode conhecer voce melhorar. Deixe fluir.

Gêmeos

A insistência de alguém pode movimentar a sua vida. Tenha atenção com as suas respostas e aprenda ter jogo de cintura diante de surpresas. É preciso ter cautela, pois um triângulo amoroso tende a acontecer.

Câncer

Você descobre a verdade. Convites são feitos. Obstáculos podem tirar sua tranquilidade e mudanças são feitas. É hora de seguir em frente com segurança.

Leão

Finalizações e mudanças de ciclos; mantenha-se atento com pessoas que sempre jogam a culpa em você. Flertes e romances podem ser iniciados. É preciso aproveitar a vida com felicidade.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

Hora de pensar no futuro e tomar novos caminhos com liberdade. Alguém de longe irá chamar sua atenção. Evite quem causa problemas de mais, mas não seja tão crítico com as pessoas.

Libra

O passado pode voltar. É preciso ter cuidado com saídas noturnas. Lembre-se que proteger seus sentimentos é importante; não aja sem pensar. Lide de forma racional e inteligente com as discussões.

Escorpião

Você se motiva a buscar novos romances ou pessoas especiais na sua vida. Chegou o momento de desapegar de algo e tomar decisões. Novas experiências chegam atreladas com sentimentos do passado.

Sagitário

Hora de desapegar do passado e buscar o equilíbrio. Uma gravidez pode ser descoberta. Não exagere ou deixe o impulso tomar conta. Sua forma de falar as coisas pode gerar problemas na vida amorosa. É melhor trabalhar a calma para não ser consumido pelo estresse.

Capricórnio

Alguém especial pode tirar sorrisos e contribuir para momentos felizes em sua vida. Problemas são resolvidos e uma reconciliação pode acontecer. Pessoas de longe procuram por você ou o observam pelas redes sociais; atenção. Tenha calma e busque o crescimento.

Aquário

Fofocas e pessoas conflitivas podem causar problemas. Não tenha medo de assumir um compromisso, mas também considere ter paciência. Alguém positivo chegará à sua vida. É melhor reconhecer alguns erros.

Peixes

Sua vida amorosa merece atenção e atitudes pensadas. Conversas importantes podem se desenvolver se você não for tão reservado. A nostalgia tende chegar com tudo. Busque apoio e viva as experiências sem medo.