Assim funcionará o novo recurso que será liberado em breve pelo WhatsApp; grande novidade no app

O aplicativo de mensagens WhatsApp contará com um novo recurso que será liberado em breve para os usuários.

O app trabalha no desenvolvimento de reações a mensagens, como detalhado pelo site especializado WABetaInfo.

Depois de publicar as primeiras informações na versão beta para iOS, o app finalmente está trabalhando no mesmo recurso para uma futura atualização do no sistema Android.

Ou seja, a novidade será liberada para todos os usuários dos Sistemas Android e iOS em breve.

Com isso, o WhatsApp contará com a possibilidade de relacionar com emojis a uma mensagem, como uma função já liberada no app Instagram (também do grupo Facebook).

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.20.8: what’s new?



Spotted first details of message reactions on WhatsApp beta for Android (under development).https://t.co/EWtIxBJGxg — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 27, 2021

Assim funcionará o novo recurso que será liberado em breve pelo WhatsApp

Visto que este recurso está em desenvolvimento, sua aparência, como a cor de fundo da reação da bolha, pode mudar antes do lançamento oficial.

Ainda de acordo com as informações, a novidade está liberada apenas para testadores beta. Confira o novo recurso:

Reprodução WABetaInfo

LEIA TAMBÉM: