Terremoto de uma hora e meia de duração sacudiu a superfície de Marte; caos no planeta vermelho

Em 18 de setembro, a sonda InSight da NASA celebrou seu milésimo dia marciano, medindo um grande terremoto, um dos maiores que a missão já detectou em Marte. Como detalhado, por meio de comunicado, o tremor é estimado em cerca de uma magnitude de 4,2 e sacudiu por quase uma hora e meia.

Este é o terceiro grande terremoto que o InSight detectou em um mês: em 25 de agosto, o sismômetro da missão detectou dois terremotos de magnitudes 4,2 e 4,1. Para efeito de comparação, um terremoto de magnitude 4,2 tem cinco vezes a energia do detentor do recorde anterior da missão, um terremoto de magnitude 3,7 detectado em 2019.

A missão estuda ondas sísmicas para aprender mais sobre o interior de Marte. As ondas mudam à medida que viajam pela crosta, manto e núcleo de um planeta, fornecendo aos cientistas uma maneira de perscrutar as profundezas da superfície.

Como detalhado pela NASA, o que eles aprendem pode lançar luz sobre como todos os mundos rochosos se formam, incluindo a Terra e sua lua.

Os terremotos poderiam não ter sido detectados se a missão não tivesse entrado em ação no início do ano, já que a órbita altamente elíptica de Marte o levou para mais longe do sol.

As temperaturas mais baixas exigiam que a espaçonave confiasse mais em seus aquecedores para se aquecer; isso, mais o acúmulo de poeira nos painéis solares do InSight, reduziu os níveis de energia do módulo de pouso, exigindo a missão de conservar energia desligando temporariamente certos instrumentos.

Terremoto de uma hora e meia de duração sacudiu a superfície de Marte

Como detalhado pela NASA, a equipe conseguiu manter o sismômetro ligado, adotando uma abordagem contra-intuitiva: eles usaram o braço robótico do InSight para escorrer areia perto de um painel solar na esperança de que, conforme rajadas de vento a carregassem pelo painel, os grânulos varressem um pouco da poeira.

O plano funcionou e, ao longo de várias atividades de remoção de poeira, a equipe viu os níveis de potência permanecerem razoavelmente estáveis. Agora que Marte está se aproximando do Sol mais uma vez, a energia está começando a aumentar lentamente.

Enquanto o terremoto de 18 de setembro ainda está sendo estudado, os cientistas já sabem mais sobre os terremotos de 25 de agosto: O evento de magnitude 4,2 ocorreu a cerca de 5.280 milhas (8.500 quilômetros) de InSight – o tremor mais distante que a sonda detectou até agora.

Como detalhado pela NASA, os cientistas estão trabalhando para identificar a origem e a direção em que as ondas sísmicas viajaram, mas sabem que o tremor ocorreu muito longe para ter se originado onde o InSight detectou quase todos os seus grandes terremotos anteriores.

Como detalhado pela NASA, Cerberus Fossae é uma região de aproximadamente 1.000 milhas, onde a lava pode ter fluído nos últimos milhões de anos. Uma possibilidade especialmente intrigante é Valles Marineris, o sistema de cânions epicamente longo que marca o equador marciano. O centro aproximado desse sistema de cânion fica a 9.700 quilômetros de InSight.

Caos no planeta vermelho

Para surpresa dos cientistas, os terremotos de 25 de agosto também foram de dois tipos diferentes. O terremoto de magnitude 4,2 foi dominado por vibrações lentas de baixa frequência, enquanto vibrações rápidas de alta frequência caracterizaram o terremoto de magnitude 4,1.

O terremoto de magnitude 4,1 também estava muito mais perto da sonda – apenas cerca de 575 milhas (925 quilômetros) de distância.

Isso é uma boa notícia para os sismólogos: o registro de diferentes terremotos de uma variedade de distâncias e com diferentes tipos de ondas sísmicas fornece mais informações sobre a estrutura interna de um planeta.

Como detalhado pela NASA, neste verão, os cientistas da missão usaram dados de marsemotos anteriores para detalhar a profundidade e a espessura da crosta e do manto do planeta, além do tamanho de seu núcleo derretido.

Apesar de suas diferenças, os dois terremotos de agosto têm algo em comum além de serem grandes: ambos ocorreram durante o dia, a época mais ventosa – e, para um sismômetro, mais ruidosa – em Marte. O sismômetro do InSight geralmente encontra marsquakes à noite, quando o planeta esfria e os ventos são baixos. Mas os sinais desses terremotos eram grandes o suficiente para ultrapassar qualquer ruído causado pelo vento.

Ainda de acordo com as informações, olhando para o futuro, a equipe da missão está considerando a possibilidade de realizar mais limpezas de poeira após a conjunção solar de Marte , quando a Terra e Marte estão em lados opostos do Sol.

Como a radiação do Sol pode afetar os sinais de rádio, interferindo nas comunicações, a equipe irá parar de emitir comandos para a sonda em 29 de setembro, embora o sismômetro continue a detectar terremotos durante a conjunção.

Texto com informações da NASA

