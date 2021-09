Suco natural caseiro maravilhoso contra o colesterol alto; fácil de fazer e com poucos ingredientes

Travando uma verdadeira batalha contra o colesterol alto e junto do acompanhamento regular com o seu médico, quer uma alternativa que te dê uma mãe com este tema? Então, o que acha de investir em uma receita de suco natural?

Para quem se interessou, a dica do dia, que é compartilhada pelo portal Tua Saúde, leva apenas 2 ingredientes e pode ser preparada em poucos minutos.

É importante destacar que mesmo que a recomendação de suco seja positiva para a sua saúde, ela NÃO tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento médico regular, ok? Consulte sempre um profissional especialista.

Suco para colesterol alto

Ingredientes:

1 copo de suco de limão;

4 cenouras (em pedaços).

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Se quiser, adicione gelo;

É opcional adoçar a sua bebida com um pouco de stevia;

Por fim, coe e consuma de maneira imediata.

