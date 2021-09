Peugeot dá início à comercialização do novo e-208 GT no mercado brasileiro; hatch esportivo 100% elétrico

A Peugeot dá início à comercialização do novo e-208 GT, que entrega altas doses de esportividade e emoção com um ingrediente especial adicionado à receita: eletrificação.

Como detalhado, por meio de comunicado, o Peugeot 208 passa agora a ser oferecido também na configuração 100% elétrica, marcando o mergulho da Marca num nicho no qual já possui grande know-how e ampla atuação no mercado europeu.

A performance do Peugeot e-208 GT é garantida por um motor que entrega 260 Nm de torque imediatos (26,5 kgfm) e 136 cavalos de potência (100 kW), que permite ao modelo acelerar de 0 a 100km/h em apenas 8,3 segundos.

Divulgação

Há três modos de condução disponíveis, e a escolha fica a critério de quem está ao volante, de acordo com a necessidade do momento. O modo “Eco” tem como foco a otimização da autonomia; já o “Drive” é indicado para garantir o conforto ideal nos deslocamentos do dia a dia, enquanto o “Sport” prioriza o desempenho, utilizando-se da potência e torque máximos.

O câmbio tipo joystick dispõe de cinco modos de seleção: P (Park – estacionamento), D (Drive), N (Neutro), R (Ré) e B Mode. Este último atua de modo a garantir regeneração da bateria, otimizando a autonomia do veículo.

Como informado pela marca, o condutor pode escolher entre “moderado”, para sensações semelhantes às de um veículo a combustão, e “aumentado”, para uma desaceleração controlada pelo pedal do acelerador.

Divulgação

Com 50 kWh de capacidade, o Peugeot e-208 GT é capaz de percorrer até 340 km com carga completa (ciclo WLTP). O veículo pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug (presente no mesmo local de abastecimento da versão a combustão).

Como informado pela marca, o sistema é composto por um plug Type 2, para corrente alternada (AC), e plug CCS-2, para corrente continua (DC).

O carregamento começa imediatamente após a conexão do cabo, e o usuário acompanha o status a partir das luzes indicativas de recarga (branco = abertura para conexão do plug; verde: piscante = em carregamento e fixo = carga completa; vermelho = anomalia/problema na recarga). Para soltar o plug, basta destravar as portas do veículo.

O Peugeot e-208 GT pode ter 80% da bateria carregada em menos de 30 minutos, caso o usuário utilize uma estação de recarga de 100 kW (o que, na prática, significa recuperar cerca de 270 km de autonomia) – os dados de utilização e consumo da bateria e do powertrain elétrico são ilustrados no painel.

Ainda de acordo com as informações, a bateria tem 8 anos de garantia, com limite de kilometragem de 160 mil km. O modelo começa a ser vendido por R$ 244.990 no mercado brasileiro.Confira fotos:

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Com informações da Peugeot

