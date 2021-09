Os signos que amam, mas lidam bem com um tempo sozinhos

Alguns signos adoram estar em relacionamentos e amar, mas sabem como ninguém lidar com o tempo em que permanecem sozinhos em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

O ariano tem muita teimosia para insistir em alguns relacionamentos, mas quando fica realmente sozinho, irá aproveitar esta fase intensamente. Ele não gosta de perder tempo e energia, o que o faz a se abrir para as conquistas mesmo que não esteja ainda tão preparado. Quando passa a não fugir dos sentimentos e se cura, este signo pode viver melhor não só as novas conexões como também encontra objetivos verdadeiros em sua vida pessoal ou profissional.

Gêmeos

O geminiano pode se apegar por um bom tempo, mas quando lida com um corte em um relacionamento, tende a voltar a ser livre com muito empenho. Ele pode confundir um pouco a liberdade e acabar exagerando em comportamentos complicados, mas também irá dar grandes saltos em sua vida para viver uma nova trajetória. Este signo já não se verá vulnerável facilmente e tende a escolher melhor as companhias quando compreende seus desejos verdadeiros.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O virginiano tem necessidade de organizar e colocar sua vida também no lugar – e ele sabe que por vezes só pode fazer isso sozinho. Quando um relacionamento chega ao fim, por mais que ainda existam sentimentos, ele irá lutar contra para poder reencontrar sua paz. Este signo pode focar muito em suas metas e colocará a atenção redobrada para reconhecer a pessoa indicada para o seu coração.

Capricórnio

O capricorniano aprende muito cedo a não se deixar levar apenas pelas necessidades emocionais, o que o faz doar sua energia a objetivos e novas experiências que podem ajudá-lo a dar passos importantes. Quando acaba um relacionamento e fica solteiro por um tempo, relembra sua independência e valoriza o próprio espaço. Este signo pode também ser bem sedutor e atingirá corações em cheio logo, logo.

Aquário

O aquariano pode ficar triste com um fim de relacionamento, mas mesmo que ainda nutra sentimentos, irá rapidamente retomar sua liberdade e independência. Ele não gosta de deixar sua vida estagnada e fará o possível para seguir em frente, focando em novas possibilidades sejam nas amizades, vida profissional ou amorosa. É bem possível que este signo reserve um tempo para processar e compreender tudo o que aconteceu.