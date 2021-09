4 penteados fáceis para cabelos cacheados que você pode fazer sozinha; veja tutorial

Quer aprender de maneira prática alguns penteados que te ajudem a ficar mais estilosa e dar um up nos fios de maneira prática e melhor, sem precisar cortar ou pintar?

Se a resposta para a pergunta anterior é sim, então separe os exatos 5 próximos minutos do seu dia para conferir algumas sugestões que desta vez são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Giuliana Borges, com 4 dicas de penteados para cabelos cacheados curtos, utilizando poucos acessórios.

E já que falamos de acessórios…

Caso você queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e finalização das dicas. Visto isso, caso tenha, separe:

Bandana;

Elástico de cabelo;

Grampo;

Presilha;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Tiara.

Preparada para aprender penteados novos? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

