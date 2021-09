A Promoção Descontos em Dobros, disponível na PlayStation Store, termina nesta semana, no dia 29 de setembro.

Os detalhes foram revelados pela Sony recentemente, em uma ação especial por tempo limitado.

O jogador pode aproveitar descontos em vários títulos como Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order e Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5

PlayStation Store: promoção ‘Descontos em Dobro’ finaliza nesta semana; confira games

Ainda de acordo com as informações, os membros PlayStation Plus recebem o desconto em dobro.

Confira a lista completa dos títulos participantes da promoção Descontos em Dobros da PS Store neste link.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: