Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 de setembro a 1 de outubro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os últimos dias de setembro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 27 de setembro a 1 de outubro de 2021:

Áries

Sua confiança nata e audácia o ajudam a enfrentar as crises. Alcance o sucesso em seu caminho com concentração e força, mas sem deixar uma pessoa positiva e que tem filtros para não passar por cima de ninguém.

É necessário terprudência e cuidar de quem o ama. O egocentrismo não leva a lugar nenhum e pode impedir conexões importantes para o futuro.

Se semana será repleta de trabalho e alguns imprevistos podem surgir. Aproveite este momento para cuidar da vida financeira e organizar tudo da melhor maneira.

Seu dia maior sorte é na quarta-feira e seus números são 9 e 31. Sua cor é laranja e o azul. Um amor do passado espera que você volte ou pode retornar. Um novo projeto surge e trará mais dinheiro.

Touro

Hora de cuidar ainda mais da vida financeira e saber o que é necessidade de verdade. Tenha seriedade em seu trabalho e lealdade para agir em equipe; assim você alcançará o sucesso.

O excesso de orgulho pode o fazer perder pessoas importantes em sua vida, principalmente na vida amorosa e nas amizades. Reconhecer os erros é o melhor passo para a reconciliação e conexão.

Não deixe a impulsividade tomar conta e busque a paz, pois assim você se controla e pode ser mais positivo em tudo. Uma viagem tende a surgir em breve ou um evento importante é marcado.

Semana de ficar atento a provas ou trabalhos que precisam ser entregues. Cuidado ao assinar documentos; redobre a atenção. Seu melhor dia será a segunda-feira e seus números são 9 e 31. Sua cor que atrai a abundância é o vermelho.

Gêmeos

Sua agilidade para pensar em tudo irá aumentar e é preciso aproveitar esta onda de inteligência e percepção. O sucesso será alancado e você se destaca entre as outras pessoas. Entre em competições saudáveis.

Seja honesto e afaste-se de situações que envolvem mentiras ou armadilhas. Ao ser mais profundo, você evita o relacionamento com pessoas que não tem intenções verdadeiras, principalmente no amor.

A vaidade e o egocentrismo afastam quem é importante de verdade. As fofocas tendem a aumentar e é melhor não compartilhar assuntos pessoais.

Seu melhor dia é quinta-feira com os números 4 e 21. Sua cor é o azul. Você receberá uma proposta para um novo emprego onde a remuneração pode ser maior.

Câncer

Sua capacidade de empreender e se dar bem nos negócios aumentará. Não desista dos objetivos, pois o que você merece está chegando.

Sua família será ajudada e alguns sacrifícios tendem a ser feitos. Mantenha a estabilidade emocional para lidar bem com suas relações, principalmente as amorosas.

É hora de não procurar problemas onde não existe nada de errado e evitar as paranoias. Cuidado com as mudanças de humor e ânimo bruscas. O amor virá naturalmente se você deixar fluir e manter a estabilidade.

Seu melhor dia é quinta-feira e seus números da sorte são 6 e 23. Lembre-se que as cores que mais atraem a abundancia são o amarelo e verde.

Leão

Você pode ter o comando e a liderança de forma muito positiva. Prepare-se para conseguir o melhor resultado na vida profissional com dignidade e merecimento.

A generosidade é o caminho para criar a confiança e ajudar quem precisa. Evite ao máximo a arrogância e a falta de organização que podem prejudicar sua vida pessoal ou profissional.

É preciso manter a fidelidade e não se deixar levar por diversas relações ao mesmo tempo. Os contatos que surgem agora podem ser muito importantes. Um documento sairá.

Você tem que continuar com uma rotina de exercícios e cuidar mais da saúde para ter energia. Seu melhor dia é quinta-feira e seus números são 1 e 29. Sua cor é o laranja e o amarelo.

Virgem

Você alcança realizações pelos próprios méritos e tem a habilidade de se destacar positivamente. Use suas habilidades sem medo e assuma as responsabilidades.

Evite se envolver em fofocas ou problemas no trabalho que o prejudicam com as pessoas. Suas manias e criticas precisam ser equilibradas, pois podem se tornar tendências obsessivas.

Surpresas positivas na vida financeira. Uma proposta gera mudança e pode ser de local. Não alimente rancores e busque a paz. Alguém do passado tende a retornar.

Seus números da sorte são 8 e 77 e seu melhor dia da semana é a quarta-feira. Suas cores são o verde e o branco.

Libra

Você não gosta de ficar só e pode valorizar muito suas relações afetivas, sejam amigos ou família. É hora de evoluir para pensar em você e nas outras pessoas sem desequilíbrios. Sua liderança se destaca.

Evite apenas cair em fantasias ou ilusões, pois o mundo também tem suas armadilhas. O egocentrismo deve ser deixado de lado, pois pode atrapalhar objetivos no trabalho.

Um presente importante chegará. Concentre-se em assuntos que envolvem impostos, documentos e burocracias.

Não abandone seus estudos e procure estar atento você faz. O melhor dia da semana é a quarta-feira. Seus números da sorte são 4 e 33. Sua cor é o rosa.

Escorpião

Você deseja experimentar novas emoções quase todos os dias e vive amores muito apaixonados e fugazes. É difícil se estabelecer em um relacionamento, mas a força de vontade pode mudar isso.

Para conseguir o que deseja é necessário ter empenho. A sabedoria sempre o ajudará a se destacar, assim como os estudos.

Evite ser negativo e possessivo, pois isso pode se transformar em raiva e excesso de controle, o que irá trazer muitos problemas.

Novas propostas chegam e você se dedica a organizar coisas importantes; tenha atenção com o que lê ou escreve. Seu melhor dia é quarta-feira e seus números são 9 e 88. Suas cores são azul e vermelho.

Sagitário

Celebre sua personalidade aventureira, alegre e acima de tudo muito positiva. O carisma trará bons resultados e você pode se destacar entre as pessoas, principalmente se ver os amigos.

Não tema manter um relacionamento mais estável e não deixe que outras manipulem suas vontades. Algumas opiniões devem ser firmes e só podem ser decididas por você. Descubra sua força.

Ao ser fiel às suas ideias você alcançará o sucesso. Semana de retomada de todas as suas atividades esportivas e disciplinares. É hora de cuidar melhor da saúde e alimentação.

Um convite ou uma viagem surgem. Seu melhor dia é a terça-feira e seus números são 2 e 19. Sua cor é amarelo e azul forte.

Capricórnio

Hora de alcançar suas realizações por conta própria, mas também é preciso dar importância para o trabalho em equipe que reduz alguns esforços.

A constância e lealdade aumentam em diversos aspectos, mas é preciso ter cuidado com tentações que levem a traições nos relacionamentos.

Ambicione, mas sem passar por cima de ninguém. Lembre-se de não se render a vícios e diminuir consumos, especialmente de álcool. É hora de refletir sobre mudanças mais profundas.

Uma viagem é planejada e passagens são compradas. Burocracias não devem ser adiadas. O ambiente de trabalho retribuirá sua dedicação. Seu melhor dia será a quarta-feira com os números 4 e 31.

Aquário

Trabalhe bastante e com constância para alcançar o que gosta. As vendas ou relações podem melhorar consideravelmente. É importante se manter atualizado, mas também não dar tanta importância para o que é superficial.

Não exagere nas compras. Evite o rancor em sua vida e saiba desculpar ou pedir perdão quando necessário; a resistência pode fazer você perder oportunidades no amor.

Um pagamento chega e você pode recuperar dinheiro do passado. Um amigo pode chegar para pedir ajuda financeira. Um amor do passado deseja voltar.

Cuide dos problemas de cintura e quadril, evitando lesões. Seu melhor dia será a quarta-feira. Seus números da sorte são 14 e 15. Suas cores que atraem a abundancia são laranja e vermelho.

Peixes

A intuição é uma grande qualidade e você descobre coisas muito importantes ao se conectar com ela. Reflita sobre o que acontece ao seu redor. Evite se sacrificar tanto por quem não merece.

É hora de finalizar relacionamentostóxicos. Aprenda a ir embora quando algo já não faz bem. Lembre-se que a honestidade e a inteligência só podem ser completas quando você se libera do que pode destruir e deixá-lo triste constantemente.

Saia do ciclo de pensamentos negativos e conecte-se com quem o ama de verdade. O descanso pode vir ou a rotina muda de alguma forma. Seu melhor dia será a quinta-feira e seus números são 3 e 29. Suas cores são o roxo e o rosa.