Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 26 de setembro e 2 outubro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 26 de setembro 2 de outubro a de 2021:

Áries

Hora de encarar algumas verdades, mas também valorizar quem está ao seu lado com a compreensão. Tenha mais atenção com as conversas e lembre-se que honestidade não é sinônimo de palavras dolorosas. Ao se abrir para mudanças e ouvir o outro, soluções chegam.

Touro

É hora de compreender melhor algumas questões e até ceder se for necessário. Dar uma pausa e cuidar mais de você fará toda a diferença nos relacionamentos também. Não tenha medo de usar os dias para se preparar para iniciativas positivas.

Gêmeos

Este pode ser um momento de viver com calma e se dedicar as conexões que são importantes, não apenas as românticas. Lembre-se de se preparar para encarar novos caminhos e assumir responsabilidades novas também. Ouça os conselhos de quem o ama.

Câncer

Hora de não deixar o estresse tomar conta e lidar de forma adaptável com algumas mudanças. Lembre-se que é melhor lidar com calma e relaxar, pois imprevistos podem acontecer. A atenção redobrada na sua comunicação com as pessoas será fundamental.

Descubra mais:

Leão

Planos podem mudar e é preciso ter cuidado com tudo o que envolve viagens. Lembre-se de ter paciência com os imprevistos das outras pessoas também. É hora de se esforçar e não arrumar problema quando as coisas saem um pouco dos trilhos.

Virgem

É hora de aguardar e postergar algumas conversas sérias ou decisões definitivas. Esta fase pode ser mais emocional e é preciso abrir os olhos para realidade, não deixando apenas o coração ou a tristeza falar. Lembre-se que a criatividade, espiritualidade e calma irão ajudar.

Libra

A paciência pode faltar durante esta fase e é preciso evitar descontar nas outras pessoas. Descubra maneiras de ter mais calma e se responsabilizar positivamente pelo seu ânimo. Não é um bom momento para depender de ninguém.

Escorpião

Hora de olhar para dentro sem tanta crítica e lidar de forma mais divertida com a realidade também. Use os próximos dias para se conectar com pessoas queridas e fazer o que gosta; isso aumentará sua energia. Lembre-se que o passado pode voltar e é preciso agir com cautela.

Confira mais:

Sagitário

Algumas comunicações ou mensagens chegarão em sua vida e isso pode causar mudanças. É hora também de reencontros com pessoas que já foram importantes. Tenha calma e reflita sobre quem merece seu tempo, esforço e perdão.

Capricórnio

Algumas escolhas podem ocupar sua mente e coração, mas não é hora de tomar decisões precipitadas. Evite a frustração e aposte na reflexão, pedindo ajuda se necessário. Você sabe em que lugar está e qual é a sua posição neste momento? É preciso descobrir.

Aquário

Planos podem mudar ou são alterados. É hora de expandir sua mente, mas também se preparar para o que está por vir. Projetos a dois começam a sair do papel ou alguns finalmente seguem em frente.

Peixes

Algumas decepções ou mudanças deixam sua vida amorosa movimentada. É preciso evitar a frustração que o paralisa e começar a reconhecer suas verdadeiras necessidades para escolher o caminho que levará a elas. Conselhos podem ser valiosos.