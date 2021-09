Novidade liberada recentemente, o WhatsApp já conta com fotos e vídeos de visualização única no app de mensagens. A novidade está disponível para os sistemas Android e iOS.

Como detalhado pelo blog da plataforma, os arquivos desaparecem da conversa após terem sido abertas, dando aos utilizadores ainda mais controlo sobre a sua privacidade.

Por exemplo, pode enviar uma foto de visualização única de roupas que está a experimentar numa loja, uma reação rápida ou informação sensível como uma palavra-passe de Wi-Fi.

Tal como todas as mensagens que envia no WhatsApp, os ficheiros de visualização única são protegidos por encriptação ponto a ponto.

Ou seja, o WhatsApp não os consegue ver. Estes ficheiros serão também claramente assinalados com um novo ícone de visualização única.

Assim é possível enviar fotos e vídeos de visualização única no aplicativo WhatsApp; saiba como utilizar o recurso

Após o ficheiro ter sido visualizado, a mensagem irá aparecer como “aberta” para evitar qualquer confusão sobre o que estava a acontecer na conversa naquele momento.

Para enviar uma imagem de visualização única, é necessário selecionar o ícone 1 após selecionar o arquivo e clicar em enviar.

Com isso, as fotos e vídeos de visualização única não serão guardados nas Fotos ou na Galeria do destinatário, e este não os poderá reencaminhar.

LEIA TAMBÉM: