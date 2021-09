Os signos que precisam cuidar mais de si neste fim de semana

O último fim de semana de setembro de 2021 está chegando e alguns signos podem se sair melhor se usam esses dias para cuidar mais de si.

Confira quais são:

Sagitário

É hora de focar de verdade na saúde e bem-estar, deixando as desculpas para não cuidar de si para trás. Este é um momento de promover metas e inicios positivos; tenha cuidado redobrado com as tentações que o tiram do centro e paz. Lembre-se que se preocupar com o cuidado físico, mental e emocional o preparam para ter uma trajetória positiva nos próximos desafios.

Aquário

Este pode ser um momento mais caseiro e repleto de conexão com as pessoas queridas. É hora de fazer limpezas importantes para retirar a negatividade e se renovar; dê asas a sua positividade e criatividade. Cuidar de você e dos outros se torna algo muito mais fácil agora e é necessário aproveitar a oportunidade. Problemas de convivência são resolvidos com mais facilidade.

Peixes

Os próximos dias são de conexões mais profundas com os outros e com você mesmo; é hora de descobrir prioridades e como transformar as energias de forma positiva. Mantenha mais centrado e atento, pois mensagens importantes podem chegar. Projetos em conjunto com pessoas queridas começam a ter resultados ou saem do papel.