Os signos que dedicam tempo ao amor este fim de semana

Chegamos ao último fim de semana de setembro de 2021 e está será a oportunidade para que alguns signos se dediquem ao amor ou relacionamentos.

Confira quais são:

Touro

As energias deste fim de semana são positivamente intensas e podem dar uma guinada positiva nos relacionamentos, principalmente para quem permitir a criatividade voar e decidir sair da rotina. É hora de aproveitar verdadeiramente as oportunidades no romance e começar a agir para conseguir o que deseja. As desculpas precisam ficar para trás.

Escorpião

Os sentimentos e relacionamentos entram em focos nos próximos dias, apenas tenha cuidado com a intensidade que o faz lidar de forma obsessiva com algumas questões; relaxe e aproveite este momento para também promover o amor próprio. É hora de evitar os conflitos emocionais e a impulsividade que pode render ações controversas, resolvendo tudo com calma e com atenção aos conselhos positivos que chegam de almas amáveis.

Capricórnio

Esta fase pode ser repleta de amor e romance, entregando transformações ou momentos positivos; apenas não se esqueça de ser prudente e evite as atitudes impulsivas, pois a carência também tende a bater. Promova o amor a si mesmo antes de tudo e motive-se a cuidar do seu emocional.