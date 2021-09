Estas são as novas imagens inéditas de Marte que revelam detalhes impressionantes do planeta vermelho

O Perseverance Rover da Agência Espacial Americana (NASA) tem explorado a cratera Jezero por mais de 217 dias terrestres (211 dias marcianos, ou sóis), e as rochas empoeiradas estão começando a contar sua história – sobre um jovem planeta Marte volátil fluindo com lava e água.

Essa história, que se estende por bilhões de anos no passado, está se desenrolando em grande parte graças às sete poderosas câmeras científicas a bordo do Perseverance.

Capazes de identificar pequenas características de grandes distâncias, obter vastas extensões da paisagem marciana e ampliar minúsculos grânulos de rocha, essas câmeras especializadas também ajudam a equipe do rover a determinar quais amostras de rocha oferecem a melhor chance de descobrir se existiu vida microscópica no Planeta vermelho.

Como detalhado pela NASA, ao todo, cerca de 800 cientistas e engenheiros em todo o mundo formam a equipe maior do Perseverance. Isso inclui equipes menores, de algumas dezenas a até 100, para cada uma das câmeras e instrumentos do rover. E as equipes por trás das câmeras devem coordenar cada decisão sobre o que capturar.

A narrativa começou logo após o lançamento de Perseverance em fevereiro, e as imagens impressionantes foram se acumulando enquanto as várias câmeras conduziam suas investigações científicas.

As duas câmeras de navegação do Perseverance – entre nove câmeras de engenharia – suportam a capacidade de direção autônoma do rover . E a cada parada, o rover primeiro emprega essas duas câmeras para obter a configuração do terreno com uma visão de 360 ​​graus.

As seis câmeras de prevenção de perigos do Perseverance, ou Hazcams, incluem dois pares na frente para ajudar a evitar pontos problemáticos e para colocar o braço robótico do rover nos alvos.

Como detalhado pela NASA, os dois Hazcams traseiros fornecem imagens para ajudar a colocar o rover no contexto da paisagem mais ampla.

Mastcam-Z, um par de “olhos” no mastro do rover, foi construído para o panorama geral: fotos panorâmicas coloridas, incluindo imagens 3D, com capacidade de zoom. Ele também pode capturar vídeo de alta definição.

As imagens do Mastcam-Z permitem que os cientistas façam ligações entre as características vistas da órbita pelo Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) e o que eles veem no solo.

Como detalhado pela NASA, o instrumento também funciona como um espectrômetro de baixa resolução, dividindo a luz que captura em 11 cores. Os cientistas podem analisar as cores em busca de pistas sobre a composição do material que emite a luz, ajudando-os a decidir quais recursos ampliar com os verdadeiros espectrômetros da missão.

Por exemplo, há uma série de imagens bem conhecida de 17 de março. Ela mostra uma ampla escarpa, também conhecida como “Delta Scarp”, que faz parte de um delta de rio em forma de leque que se formou na cratera há muito tempo. Depois que o Mastcam-Z forneceu uma visão ampla, a missão voltou-se para o SuperCam para ver mais de perto.

The Long View

Como detalhado pela NASA, os cientistas usam o SuperCam para estudar mineralogia e química, e para buscar evidências de vida microbiana ancestral. Empoleirado próximo ao Mastcam-Z no mastro do Perseverance, ele inclui o Remote Micro-Imager, ou RMI, que pode ampliar recursos do tamanho de uma bola de softball a mais de um quilômetro de distância.

Assim que o Mastcam-Z forneceu imagens da escarpa, o SuperCam RMI localizou-se em um canto dela, fornecendo closes que mais tarde foram costurados para uma visão mais reveladora.

Além disso, os cientistas detectaram sinais de rocha ígnea que se formou a partir de lava ou magma no chão da cratera durante este período inicial.

Como detalhado pela NASA, isso pode significar não apenas água corrente, mas lava corrente, antes, durante ou depois do tempo em que o próprio lago se formou.

Essas pistas são cruciais para a busca da missão por sinais da antiga vida marciana e ambientes potencialmente habitáveis.

Para esse fim, o rover está colhendo amostras de rochas e sedimentos marcianos que futuras missões podem devolver à Terra para um estudo aprofundado.

The (Really) Close-up

Como detalhado pela NASA, uma variedade de câmeras do Perseverance em Marte auxiliam na seleção dessas amostras, incluindo WATSON (o sensor topográfico de grande angular para operações e engenharia).

Localizado na extremidade do braço robótico do rover, WATSON fornece close-ups extremos de rocha e sedimento, focando na variedade, tamanho, forma e cor de grãos minúsculos – bem como o “cimento” entre eles – nesses materiais.

Ainda de acordo com as informações, essas informações podem fornecer informações sobre a história de Marte, bem como o contexto geológico de amostras potenciais.

O WATSON também ajuda os engenheiros a posicionar a broca do rover para extrair amostras do núcleo da rocha e produz imagens de onde a amostra veio. Confira:

