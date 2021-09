Especialista alerta para prevenção de câncer de intestino; Brasil registou mais de 40 mil casos da doença em 2020

Os números assustam: em 2020, foram registrados 40.990 casos de câncer de intestino no Brasil, segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer). O índice compreende 20.520 homens e 20.470 mulheres. Ao todo, 20.578 pacientes morreram em decorrência da doença.

A campanha Setembro Verde visa chamar a atenção para o problema, além de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce. O mês pode estar acabando, mas os cuidados nunca devem cessar.

O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon, reto (fim do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal.

O Metro World News conversou com Samuel Aguiar, cirurgião oncológico e chefe do Núcleo de Tumores Colorretais do A.C.Camargo Cancer Center para esclarecer algumas dúvidas comuns em torno do tema.

Antes de mais nada, o especialista destaca que sintomas graves relacionados são incomuns, como obstrução intestinal abrupta ou perfuração. Isso porque esse tipo de câncer tem uma evolução lenta e gradativa – o que é perigoso.

Alguns sinais mais brandos podem aparecer, como presença de sangue nas fezes, mudança do ritmo intestinal, cólicas abdominais e anemia. “O ideal, contudo, é apostar na prevenção e no rastreamento antes mesmo do aparecimento de sintomas”, diz.

Diagnóstico

Jcomp/Freepik/Divulgação

Para detectar o câncer precocemente, o exame mais indicado é a colonoscopia. Nele, um aparelho chamado colonoscópio é introduzido no ânus e captura imagens do intestino. O paciente é sedado e orientado a seguir uma dieta e fazer uso de laxantes antes do procedimento.

“A recomendação atual é que a colonoscopia seja feira a partir dos 45 anos de idade. Se o resultado indicar normalidade, ela deve ser repetida entre cinco e dez anos, desde que não se tenha histórico familiar da doença”, afirma Aguiar.

O médico aponta, porém, que o exame, apesar de ser o mais eficiente, é de difícil aplicabilidade em grandes populações. Tendo em vista o cenário da saúde pública, recomenda-se então a pesquisa de sangue oculto nas fezes, também a partir de 45 anos. “Fica mais barato e funciona como uma triagem para entender quem precisa se submeter a uma colonoscopia com mais urgência.”

Qualquer médico – não apenas o gastroenterologista – está apto a prescrever exames para a prevenção do câncer intestinal.

Fatores de risco

Aguiar explica que a idade é o principal fator de risco, mas outros elementos podem contribuir com o surgimento de tumores malignos, como a questão hereditária e a presença de doenças inflamatórias, como a retocolite ulcerativa e doença de Crohn.

Levar hábitos de vida saudáveis também pode ajudar a afastar a mazela. “Deve-se evitar o consumo excessivo de carne vermelha e embutidos e incluir na dieta mais frutas e verduras. Tabagismo, excesso de álcool, sedentarismo e obesidade também são prejudiciais. É preciso moderação”, aconselha.

@standret – Reprodução/Freepik

Chances de cura

Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Aguiar explica que um câncer encontrado em fase inicial (o chamado estágio um) tem de 90% a 96% de chance de cura – e, por isso, a prevenção vale muito a pena.

No estágio dois, essa probabilidade cai para 75% a 80%. Na fase três, vai de 60% a 70% e na quatro, cai para apenas 20%.

O especialista lembra ainda que houve uma piora significativa dos estágios da doença por conta da pandemia. A explicação está na demora dos diagnósticos. “Faço um último alerta: quem adiou a realização de exames devido à covid-19 deve retomar agora. E aqueles que tem sintomas precisam procurar o médico imediatamente”, finaliza.