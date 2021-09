Suco natural caseiro que vai te ajudar a combater a insônia; usando apenas 3 ingredientes

É horrível despertar em um novo dia tendo a sensação de que não dormiu direito ou travando uma verdadeira batalha contra a insônia, né? Pensando nisso, o que acha de aprender uma dica de suco natural que pode te auxiliar com este tema?

Caso tenha se interessado, queremos te convidar a conferir uma receita com apenas 3 ingredientes que é compartilhada pelo portal Cybercook e pode ser preparada em passos simples.

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, embora as sugestões sejam positivas para sua saúde, elas NÃO têm a finalidade de serem aplicadas como tratamentos, fornecer diagnósticos ou substituir o acompanhamento com um profissional especialista, ok? É importante sempre que você consulte um médico.

Suco natural contra insônia

Ingredientes:

1 cacho de uva;

1 kiwi;

1 maçã verde (sem sementes).

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea;

Caso queira, você pode adicionar gelo;

Por fim, consuma a sua bebida imediatamente;

#Dica! Se quiser, você pode também enfeitar o copo com uma rodela de kiwi.

