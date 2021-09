Hubble encontra impressionantes galáxias rodando no imenso vazio do espaço

Quando o universo tinha cerca de 3 bilhões de anos, apenas 20% de sua idade atual, ele experimentou o período mais prolífico de nascimento de estrelas em sua história. Mas quando o Telescópio Espacial Hubble da NASA e o Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), no norte do Chile, olharam para objetos cósmicos neste período, eles encontraram algo estranho: seis primeiras galáxias massivas “mortas” que haviam esgotado o hidrogênio frio gás necessário para fazer estrelas.

Como detalhado pela NASA, sem mais combustível para a formação de estrelas, essas galáxias estavam literalmente vazias. Os resultados foram publicados na revista Nature.

Este estudo é um exemplo clássico da harmonia entre as observações do Hubble e do ALMA. O Hubble localizou onde nas galáxias as estrelas existem, mostrando onde elas se formaram no passado.

Ao detectar a poeira fria que serve como proxy para o gás hidrogênio frio, o ALMA mostrou aos astrônomos onde estrelas poderiam se formar no futuro se combustível suficiente estivesse presente.

O estudo dessas galáxias antigas, distantes e mortas era parte do programa REQUIEM apropriadamente denominado, que significa Resolvendo Galáxias Ampliadas QUIEscent no High Redshift.

Como detalhado pela NASA, a equipe REQUIEM usa aglomerados de galáxias extremamente massivos em primeiro plano como telescópios naturais. A imensa gravidade de um aglomerado de galáxias deforma o espaço, curvando e ampliando a luz dos objetos de fundo.

Quando uma galáxia primitiva, massiva e muito distante está posicionada atrás de tal aglomerado, ela parece muito esticada e ampliada, permitindo que os astrônomos estudem detalhes que de outra forma seriam impossíveis de ver. Isso é chamado de “lentes gravitacionais fortes”.

Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Telescópio Hubble da NASA encontra galáxias rodando no vazio

Somente combinando a requintada resolução do Hubble e do ALMA com essas lentes fortes a equipe REQUIEM foi capaz de compreender a formação dessas seis galáxias, que aparecem como apareceram apenas alguns bilhões de anos após o big bang.

Como detalhado pela NASA, esses tipos de galáxias mortas não parecem rejuvenescer, mesmo por meio de pequenas fusões e acréscimos posteriores de pequenas galáxias e gás próximas.

Devorar as coisas ao seu redor apenas “incha” as galáxias. Se a formação de estrelas voltar, Whitaker a descreveu como “uma espécie de glacê”.

Cerca de 11 bilhões de anos depois, no universo atual, acredita-se que essas galáxias anteriormente compactas tenham evoluído para ser maiores, mas ainda estão mortas em termos de qualquer nova formação estelar.

Como detalhado pela NASA, essas seis galáxias viveram vidas velozes e furiosas, criando suas estrelas em um tempo incrivelmente curto. Por que eles interromperam a formação de estrelas tão cedo ainda é um enigma.

Importante Telescópio Espacial

O Telescópio Espacial Hubble é um projeto de cooperação internacional entre a NASA e a ESA (Agência Espacial Europeia).

Ainda de acordo com as informações, o Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, gerencia o telescópio.

O Space Telescope Science Institute (STScI) em Baltimore, Maryland, conduz as operações científicas do Hubble.

O STScI é operado para a NASA pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, em Washington, DC.

Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: