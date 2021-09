Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de setembro de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco:

Áries

Fim de semana com problemas, principalmente aqueles desencadeados pelo estresse. Procure ficar em acalme e busque ajuda se necessário.

As preocupações podem tirar sua energia, por isso tente eliminar tudo o que é negativo e possa atrapalhar a sua vida. Você recebe um dinheiro que não esperava e paga uma dívida do passad. É preciso economizar.

Burocracias ou organização surgem. Tenha cuidado para não falar muito sobre seus planos, nem aos amigos ou trabalho para evitar atrair a inveja. Você terá sorte com os números 8 e 23. Um amor do signo de Capricórnio, Aquário ou Leão pode falar de dar um passo no relacionamento ou querer algo mais sério.

Touro

Sexta-feira positiva para o seu signo. O seu número da sorte é 24 e neste dia você terá várias surpresas que o deixarão muito feliz. As energias vão se alinhar para atrair boas notícias ou mudanças positivas no trabalho.

Tente fazer seus pagamentos no prazo e evite preocupações. Você pode fazer uma viagem neste sábado que será relaxante. Continue cuidando da saúde. Um amor do passado signo de Aquário ou Escorpião pode voltar; pense muito bem antes de tomar qualquer decisão e não tenha pressa em voltar só porque se sente sozinho, pois é preciso dar tempo.

Domingo para analisar o que você deve fazer para progredir na vida e gerenciar melhor seu tempo. Você saberá de um casamento na família. Seus números da sorte são 4 e 6.

Gêmeos

Você coloca todo e estudos pendentes em ordem. Evite deixar atrasado o que é importante e foque nos detalhes.

Você recebe um convite de amigos. Hora de não beber muito álcool ou comer muito para não ter ressaca moral. Cuidado com roubos, principalmente no cartão de crédito. Você arranja um compromisso no sábado.

Discussões podem acontecer nos relacionamentos. Diálogos importantes ajudam determinar o futuro de uma conexão amorosa. Evite sabotar sua própria felicidade e relaxe. Seus números da sorte são 3 e 14.

Câncer

Sexta-feira para estar com muitas boas notícias sobre o seu trabalho. Aproveite a energia positiva do momento e a sorte. Cuidado com o que você diz e para quem.

No amor, você permanece muito apaixonados e pode dar passos importantes. Os solteiros podem encontrar um amor fugaz e intenso. Cuide das dores de estômago. Um problema de dívida ou alguém pedindo dinheiro emprestado podem chegar.

Você faz um curso e se conecta de forma importante com sua essência. Lembre-se de que a intuição tende a aumentar. Você terá sorte no domingo com os números 14 e 30.

Leão

Nunca desista e tenha força interior para poder realizar tudo o que se propôs a fazer. Lembre-se de nunca misturar romance e o ambiente de trabalho, pois problemas podem surgir.

Você recebe uma proposta importante e deve aproveitar essa oportunidade para explorar um dom. Ajude os outros e compartilhe seus conhecimentos. Você faz compras ou decide mudar seu visual.

Lembre-se que nem tudo na vida é trabalho e que você precisa de um tempo para se divertir com seus amigos ou família; isso irá ajudar a ficar mais em paz com tudo ao seu redor. Sábado é seu dia de sorte com os números 19 e 24. Use mais vermelho para ter abundância.

Virgem

A conciliação acontece neste momento em termos de trabalho e vida pessoal. Evite se deixar levar tanto pelos pensamentos negativos e encontre soluções para as situações.

Neste final de semana coloque suas prioridades em ordem e tente se desculpar com aqueles que merecem e se reconciliar para viver em paz.

Lembre-se de que na luta de poderes e egos ninguém vence, então aprenda a ser mais tolerante. Um novo amor trará emoções em sua vida. Os signos mais compatíveis no amor são Áries e Gêmeos.

Você recebe dinheiro extra ou alguém paga uma dívida do passado. Você faz mudanças e se sente mais confortável em sua casa. Seu dia de sorte será sexta-feira com os números 20 e 29. Use mais laranja para ter abundância.

Libra

Chegou a hora de amadurecer e mudar. É preciso encontrar novos horizontes no trabalho e na vida pessoal; saia da sua zona de conforto e enfrente diversos desafios. Você deve passar para as energias positivas e verá que coisas melhores acontecerão em sua vida.

Cuide da sua saúde, principalmente do intestino, procurando fazer uma alimentação saudável e praticar exercícios. Você pode planejar uma viagem em breve.

Aprenda a se amar primeiro antes de entrar em uma relação. Lembre-se que o relacionamento se consolida com tempo e esforço de ambos; por isso não se doe tanto desde o início do relacionamento.

Seu dia de sorte será domingo com os números 37 e 70 Tente usar o azul e o branco para ter mais sorte. Permita que suas economias possam crescer.

Escorpião

Você terá muito trabalho nesta sexta-feira e haverá movimentações importantes na carreira. Procure ficar fora de qualquer situação complicada. Você recebe um dinheiro extra com uma venda.

Tente controlar seus gastos e comece a economizar para o seu futuro. Neste fim de semana, você tratará de assuntos pessoais. Um amor do passado o procura para esclarecer assuntos; coloque um ponto final nesta situação.

Tenha cuidado com seus “amigos” e tente não falar tanto sobre assuntos pessoais porque alguns podem transmitir energias negativas. Uma cirurgia sairá bem. Seus números da sorte neste domingo serão 50 e 97.

Sagitário

Uma mudança extraordinária está chegando em sua vida profissional e você pode subir de cargo. Tenha responsabilidade. Lembre-se que seu signo é muito intenso em tudo o que faz, o que pode causar desgaste, então relaxe e analise todas as coisas boas que surgem em seu caminho.

Às vezes, a maior inveja e egoísmo vem das pessoas que você tem ao lado. Aprenda a não falar sobre seus planos para não se encher de energias ruins. Cuide dos problemas renais e se hidrate melhor.

Quanto ao amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro, mas não deve descuidar seu relacionamento. Um convite chegará.

Seu melhor dia será o sábado e a sorte virá com os números 06 e 50. Use mais as cores azul e branco para estimular sua positividade.

Capricórnio

Você vai lidar com duas palavras nestes dias, que são força e gratidão. Às vezes, você toma decisões complexas pelos outros e deve começar a zelar também pelo seu bem-estar.

Um amor pode ficar muito magoado com você. É preciso consertar as coisas da melhor maneira para que você não carregue sentimentos de culpa.

Você é territorial e dificilmente abandona seus parceiros, mesmo depois que termina; é necessário trabalhar isso. Você faz uma viagem imprevista e tudo sai bem; aproveite.

Seu melhor dia será sexta-feira com os números 27 e 30. Use o amarelo intenso e o branco para estimular a sorte em sua vida. Tenha cuidado com infecções de pele. O amor que você vive agora continua ativo.

Aquário

Você fará uma viagem neste final de semana e terá um tempo para si mesmo. Lembre-se que são tempos de crescer espiritualmente e estar em contato com o mar e a natureza o ajudará a equilibrar seu ser interior.

Evite guardar rancores e lembre-se que a vida é imprevisível; há dias bons e outros nem tanto, então tente manter tudo em ordem e descansar para se sentir mais positivo.

Seu signo é muito carismático e isso faz com que todos o procurem. Evite confundir amizade com amor. Os relacionamentos permanecem muito apaixonados. Você é bom em ganhar dinheiro, mas deve melhorar sua gestão e organização.

Domingo será um dia de união familiar e momentos divertidos. Apenas tenha cuidado com as dores de estômago, evitando consumir álcool ou comida gordurosa. Seus números da sorte são 01 e 17.

Peixes

O universo conspira a seu favor e a sorte sorri para você; não pare, é a sua hora de colher triunfos, apenas tente remover os medos interiores para que você possa mostrar a todos do que você é capaz. Eles oferecem a você a assinatura de um novo contrato, analisam bem e pedem o ganho que você merece.

O amor ou relacionamento continua, mas às vezes você se sente estagnado, então tente viver mais emoções nos relacionamentos, como viajar ou passar momentos de qualidade juntos.

A sexta-feira será de sorte com os números 08 e 77. Use mais o azul e o vermelho para estimular a abundância.

Lembre-se de estar sempre alerta e não confiar rapidamente em nada e em ninguém; você tem o poder de resolver seus problemas. Evite fofocar no trabalho e mantenha distância de maus entendidos.