Como cada signo manda o sinal que quer apenas amizade

Mesmo que já tenha rolado algo romântico, as pessoas podem querer transformar uma conexão em amizade apenas.

Confira o sinal que cada signo dá quando isso acontece:

Áries

O ariano pode ser direto, mas se decidir chegar ao assunto aos poucos irá começar a falar sobre seu interesse por outras pessoas, chegando até a fazer algumas sugestões de pessoas “especiais” para você.

Touro

Este signo pode confundir bastante as pessoas porque nem sempre expressa o que sente, mas ele certamente irá fazer questão de deixar o quanto à conexão de amizade entre vocês é especial.

Gêmeos

O geminiano pode desencanar de ter que esclarecer se uma relação é apenas amizade ou algo mais, mas se for fazê-lo irá apresentá-lo apenas como amigo e se sentirá livre para fazer o que quiser sem peso na consciência.

Câncer

O canceriano pode começar a se afastar de forma dramática e deixar que os conflitos distanciem vocês. A conexão se torna uma amizade em grupo, mas ele evitará ficar sozinho ao seu lado.

Leão

O leonino pode ser intenso e deixar tudo fluir rápido, mas se desiste de ter algo com uma pessoa mostrará na sua frente que já partiu para outra. É difícil, mas também será direto.

Virgem

O virginiano também é dos que preferem dialogar e explicar a situação para que não caibam dúvidas com a outra pessoa. Pode evitar depois contato por um tempo.

Libra

O libriano irá enviar mensagens que deixem a amizade muito mais evidente que o romance. Provavelmente ele explicará suas intenções quando perguntado ou deixará tudo fluir naturalmente.

Escorpião

O escorpiano tende a ficar indiferente. Ele não quer machucar as pessoas, mas não tem muito problema em fazê-lo se necessário.

Sagitário

O sagitariano dificilmente corta uma relação enquanto ainda tem alguma dúvida. Ele mantém as pessoas no escanteio, mas começa a se distanciar quando recusa as investidas e prefere estar com outras pessoas.

Capricórnio

O capricorniano tende a terminar ou deixar claro o que quer de forma franca. Ele fará o possível para o outro entender bem.

Aquário

O aquariano é direto, mas também pode deixar as coisas um pouco incertas. Se ele não toma iniciativas ou parece não se importar com encontros, é bem possível que ele prefira manter a amizade.

Peixes

O pisciano irá ficar disperso e não transmitirá olhares ou dirá palavras que deem a entender outro tipo de intenção. Quando age assim, ele já definiu seus sentimentos.