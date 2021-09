Absorvente especial pode detectar até 14 doenças; saiba mais

Anemia, diabetes, infecções por fungos, problemas do trato urinário e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são algumas das condições médicas que um novo absorvente pode detectar.

O epidemiologista Alejandro Vargas, formado pela Universidade de Antioquia, na Colômbia, é o criador do item. De acordo com o portal Noticias Caracol (em espanhol), o absorvente também é capaz de identificar mercúrio no corpo.

“O ideal é que o absorvente seja molhado com urina e, se houver algum micróbio, ele reagirá com os componentes bioquímicos e produzirá uma mudança de cor”, diz a bacteriologista Verónica Rendón.

