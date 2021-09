Suco natural caseiro ideal para baixar a pressão alta; com apenas 2 ingredientes

Você sofre com pressão alta e junto com o acompanhamento médico regular está buscando alternativas caseiras que te ajudem com este tema? Se a resposta é sim, queremos te convidar a aprender hoje uma receita de suco natural super prática de preparar.

Com apenas 2 ingredientes, a dica do dia é compartilhada pelo portal Tua Saúde e você pode executá-la em poucos minutos.

É importante ressaltar que as recomendações, embora benéficas para a saúde, NÃO têm a finalidade fornecer diagnósticos, tratamentos ou serem aplicadas como substitutos para o acompanhamento médico frequente, ok? Lembre-se sempre de consultar um profissional da saúde especialista.

Suco natural caseiro

Ingredientes:

1 pepino em rodelas;

Suco de 2 laranjas.

Como preparar o seu suco?

Primeiro, você deve colocar os ingredientes no liquidificador e bater até obter um conteúdo homogêneo;

Se quiser, também pode adicionar gelo;

Por fim, consuma imediatamente sem adoçar e preferencialmente sem coar.

