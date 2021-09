Nova missão Roman da NASA investigará segredos cósmicos utilizando estrelas em explosão

Quando o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman da NASA for lançado, ainda nesta década, revolucionará a astronomia ao fornecer um campo de visão panorâmica pelo menos 100 vezes maior do que o do Hubble em nitidez de imagem ou resolução semelhante.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o equipamento pesquisará o céu milhares de vezes mais rápido do que pode ser feito com o Hubble. Esta combinação de campo amplo, alta resolução e uma abordagem de pesquisa eficiente promete novos entendimentos em muitas áreas, particularmente em como as galáxias se formam e evoluem ao longo do tempo cósmico.

Como as maiores estruturas do universo se montaram? Como nossa galáxia, a Via Láctea, surgiu em sua forma atual? Essas são algumas das perguntas que Roman ajudará a responder.

Galáxias são conglomerados de estrelas, gás, poeira e matéria escura. O maior pode abranger centenas de milhares de anos-luz. Muitos se reúnem em aglomerados contendo centenas de galáxias, enquanto outros estão relativamente isolados.

Como detalhado pela NASA, como as galáxias mudam ao longo do tempo depende de muitos fatores: por exemplo, sua história de formação de estrelas, a rapidez com que formaram estrelas ao longo do tempo e como cada geração de estrelas influenciou a seguinte por meio de explosões de supernovas e ventos estelares. Para descobrir esses detalhes, os astrônomos precisam estudar um grande número de galáxias.

Embora as imagens de campo amplo sejam importantes para estudos de galáxias, tão importantes são as capacidades espectroscópicas de Roman. Um espectrógrafo pega a luz de um objeto e a espalha em um arco-íris de cores conhecido como espectro.

A partir dessa gama de cores, os astrônomos podem obter muitos detalhes de outra forma indisponíveis, como a distância ou composição de um objeto.

A capacidade de Roman de fornecer um espectro de cada objeto dentro do campo de visão, combinado com imagens romanas, permitirá que os astrônomos aprendam mais sobre o universo do que apenas com imagens ou espectroscopia.

Como detalhado pela NASA, as galáxias não formam estrelas a uma taxa constante. Eles aceleram e desaceleram – formando mais ou menos estrelas – sob a influência de uma variedade de fatores, de colisões e fusões a ondas de choque de supernova e ventos em escala galáctica movidos por buracos negros supermassivos.

Ao estudar o espectro de uma galáxia em detalhes, os astrônomos podem explorar a história da formação de estrelas.

Como detalhado pela NASA, algumas galáxias precoces deram origem a estrelas muito rapidamente por um curto período de tempo, apenas para parar de formar estrelas surpreendentemente no início da história do universo, passando por uma rápida transição de vivas para “mortas”.

NASA, ESA, and J. DePasquale (STScI) Acknowledgement: DSS

Fazendo crescer a teia cósmica

Mesmo que as próprias galáxias tenham crescido ao longo do tempo, elas também se reuniram em grupos para formar estruturas intrincadas com bilhões de anos-luz de diâmetro. As galáxias tendem a se agrupar em bolhas, folhas e filamentos, criando uma vasta teia cósmica.

Ao combinar imagens de alta resolução, que mostram a posição de uma galáxia no céu, com espectroscopia, que fornece uma distância, os astrônomos podem mapear essa teia em três dimensões e aprender sobre a estrutura em grande escala do universo.

A expansão do universo estende a luz de galáxias distantes para comprimentos de onda mais longos e vermelhos – um fenômeno chamado redshift. Quanto mais distante uma galáxia, maior seu desvio para o vermelho.

Como detalhado pela NASA, os detectores infravermelhos de Roman são ideais para capturar a luz dessas galáxias. Galáxias mais distantes também são mais fracas e difíceis de detectar.

Combinando isso com o fato de que alguns tipos de galáxias são raros, você tem que pesquisar uma área maior do céu com um observatório mais sensível para encontrar os objetos que geralmente têm as histórias mais interessantes para contar.

Embora os astrônomos possam antecipar muitas das descobertas do Telescópio Espacial Roman, talvez o mais empolgante seja a possibilidade de encontrar coisas que ninguém poderia ter previsto.

As observações típicas de alta resolução de observatórios baseados no espaço, como o Hubble, têm como alvo objetos específicos para investigação detalhada.

Ainda de acordo com as informações, a abordagem de pesquisa de Roman lançará uma rede ampla, abrindo assim um novo “espaço de descoberta”.

NASA, ESA, and J. DePasquale (STScI) Acknowledgement: DSS

Texto com informações da NASA

