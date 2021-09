3 penteados com tranças para cabelos lisos longos super fáceis de fazer; com tutorial

Você é do tipo que ama penteados com tranças e está buscando inspirações para sair do tradicional? Então, queremos te convidar a conferir algumas sugestões que podem te ajudar bastante no dia a dia.

Aos que estão se questionando, as recomendações desta quinta-feira (23) são divulgadas no canal da youtuber Isabella, que traz nesta oportunidade 3 dicas de penteados com tranças que você pode fazer em casa.

⚠️⚠️⚠️ LEMBRE-SE DOS ACESSÓRIOS DE SEUS PENTEADOS ⚠️⚠️⚠️

Vai tentar reproduzir as dicas enquanto assiste ao tutorial? Se a resposta é sim, então é necessário que você garanta alguns itens que vão te ajudar na execução e finalização. Visto isso, caso tenha, separe:

Pente;

Elástico de silicone;

Presilha;

Babyliss (Opcional).

Grampo

Curiosa para aprender penteados novos? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

