Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 22 a 26 de setembro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 22 a 26 de setembro de 2021:

Áries

Busque a solução e não os maus entendidos. Você recupera muito mais afeto quando faz surpresas positivas e tem calma. Tenha foça de vontade nas mudanças positivas e considera os sentimentos dos outros com mais sensibilidade.

Touro

As boas energias em tudo e é preciso compartilhar. Invista em gestos simples, mas especiais. É melhor evitar a disputa por atenção e discussões que não levam a lugar nenhum.

Gêmeos

Hora de dividir e compreender quem está ao seu redor; evite mudanças bruscas e que podem causar descontroles. Conexões com terceiras pessoas podem trazer conflitos se não foram esclarecidas. Cuidado com as palavras.

Câncer

A paciência e atenção com os sentimentos alheios será a saída. Evite que o passado o desestabilize, pois somente você se prejudicará. Pense bem nas suas respostas e tome boas decisões.

Leão

É hora de saber expressar o que sente e usar a comunicação construtiva. O amor irá surpreender e uma gravidez também pode ser descoberta. Cuidado com desconhecidos. A calma é uma grande aliada para todo o tipo de crise.

Virgem

O amor irá se destacar mesmo nos momentos difíceis e é preciso manter o bom humor. Tenha atenção com o que você faz, pois alguém pode estar espiando. Evite mentiras e reflita sobre suas palavras. Mudanças precisam ser feitas ou aceitas.

Libra

Recordações especiais chegam e um problema é superado. Reencontros podem acontecer. Os vínculos se tornam mais profundos e isso renderá diálogos importantes; tenha atenção e não se sabote.

Escorpião

O amor se ativa na sua vida e é preciso manter a calma diante de decisões complexas. Não afaste quem se importa com você. É hora de ouvir mais a intuição. Convites e notícias chegam.

Sagitário

Tenha confiança e paciência para resolver possíveis problemas. É hora de lidar com o romance com mais atenção e não se deixar levar pelos outros; ouça seu coração. O passado pode voltar a trazer algumas debilidades.

Capricórnio

Respostas podem chegar e ajudá-lo a compreender com mias clareza; procure fazer um esforço extra para entender o outro. Não espere apenas que o outro tome decisões ou iniciativas. Mantenha a positividade para não cair em dependências.

Aquário

Evite afetar sua relação por comentários maldosos de outras pessoas. Mudanças podem movimentar a vida de ambos. Passos importantes são dados. Ao precisar dar explicações, faça com consciência do que diz.

Peixes

O poder de atração e a conexão aumentam. Mantenha o respeito e busque mudanças positivas para evoluir no relacionamento. Lembre-se que ouvir sua intuição trará respostas importantes.