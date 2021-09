Câncer do colo do útero: conheça os sintomas da doença

O câncer do colo do útero, também conhecido como câncer cervical, está diretamente relacionado a certas doenças. Ele é mais frequentemente encontrado entre as mulheres infectadas pelo vírus do papiloma humano (HPV), sobretudo as variáveis HPV-16 e HPV-18.

O mesmo vale para aquelas que contraíram herpes genital e as que têm problemas no sistema imunológico, como complicações causadas pelo HIV e efeitos colaterais de medicamentos.

Os sintomas do câncer do colo do útero

O câncer do colo do útero é uma doença lenta e nem apresenta sinais óbvios — pelo menos não até que esteja avançada. Por isso é importante ficar atenta a qualquer irregularidade no corpo.

De acordo com o portal especializado em saúde NHS (em inglês), alguns dos sintomas mais comuns são:

mudanças no corrimento vaginal;

dor persistente na pélvis e/ou na parte inferior das costas; e

sangramento incomum durante o sexo, entre as menstruações ou depois da menopausa.

⚠️ Atenção: este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

