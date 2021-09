O aplicativo de mensagens WhatsApp introduziu um novo recurso para silenciar vídeos no sistema Android recentemente.

Finalmente, podemos utilizar o mesmo recurso no WhatsApp beta para iOS, incluindo um novo redesenho, como detalhado pelo site WABetaInfo.

Com a novidade, o usuário pode finalmente silenciar o áudio do vídeo, um botão de alternância redesenhado para converter o vídeo em um GIF e a possibilidade de ler o tamanho do vídeo.

Cada vez que o usuário tentar editar o vídeo, o tamanho do arquivo será imediatamente atualizado.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.21.190.11: what’s new?



WhatsApp is introducing a mute video option and redesigned video controls today!https://t.co/WZzq7tZTj9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 17, 2021

Assim ficará o desenho do app WhatsApp após nova atualização para Android e iOS

Ainda de acordo com as informações, o recurso já está disponível para testadores beta do sistema operacional iOS.

A novidade será liberada em breve para todos os usuários. Confira como funcionará o novo recurso:

Reprodução – WABetaInfo

