Começam nesta teça-feira (21) as inscrições para a primeira etapa da Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 6, divisão de acesso do campeonato oficial da Garena.

Como revelado, por meio de comunicado, a disputa começará no dia 2 de outubro e garante 12 vagas para a Série B. As inscrições desta etapa podem ser feitas até o dia 27 de setembro por meio do site oficial da competição.

Para participar é necessário ter a partir de 16 anos (completos até o início da competição, ou seja, no dia 2 de outubro para a primeira fase e 13 de outubro para a segunda) e ter alcançado no mínimo o nível 25 no Free Fire.

Free Fire: com novo formato, inscrições para a Série C da LBFF 6 começam nesta terça

Com novo formato, a Série C da LBFF possui agora 2 etapas classificatórias, com 2160 vagas cada, além de uma fase de playoffs.

Depois das duas levas iniciais, as 72 melhores equipes avançam para a semifinal no dia 21 de outubro.

Ainda de acordo com as informações, na final, 18 equipes vão batalhar pelas 12 posições que garantem diretamente a vagas na Série B.

Com informações da Garena

