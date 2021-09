Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 21 a 26 de setembro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 21a 26 de setembro de 2021:

Áries

As energias se movimentam, mas solidão pode bater na porta mesmo assim. Não é hora de estancar na vida, por isso prefira investir em mudar rotinas para se curar. Tenha atenção com o que as pessoas não dizem, mas precisam.

Touro

As emoções podem ser intensas e discussões devem ser evitadas, com pessoas conhecidas ou não. Conversas importantes chegam e você começa a crescer. Limpe algumas emoções complexas e comece a colocar os pés no chão para decidir.

Gêmeos

Novas notícias ou viagens podem movimentar a vida. Descubra suas novas habilidades e força para se valorizar ainda mais; o poder de atração começa na sua mente. É melhor se preparar para mudanças com fé e mente aberta.

Câncer

Decisões e conflitos podem desequilibrar sua mente e coração. Evite afastar quem gosta de você e lembre-se dos erros que trouxeram aprendizagens. Novas pessoas podem entrar em sua vida. Busque a clareza e responsabilidade.

Leão

Mudanças e novos inicios chegam a sua vida. É hora de ver algumas conexões avançando e esperas terminando. O desejo e o amor aumentam, o que pode levá-lo a dar novos passos na vida amorosa ou assumir relacionamentos. Prefira limpar suas energias e manter a positividade.

Virgem

Novidades e caminhos são descobertos. É hora de saber onde realmente o amam. Novas relações podem ser iniciadas e é preciso apenas ter cuidado com as desilusões. Evite o excesso de álcool e saídas noturnas que podem ter resultados ruins.

Libra

O que você merece chegará e reconciliações podem acontecer. As mudanças serão inevitáveis e os excessos devem ser afastados da sua vida. Acredite no seu caminho e medite para tomar decisões positivas. Cuidado com gastos excessivos.

Escorpião

Um novo encontro pode acontecer e os relacionamentos entram em foco. Mudanças irão influenciar o rumo das coisas e é preciso evitar apenas ter problemas desnecessários. Aproveite as novas oportunidades da vida.

Sagitário

Pessoas procuram por você. É preciso se manter positivo e esclarecer alguns problemas. A vida dará novas oportunidades e inícios. Limpe as energias e se mantenha reservado com algumas coisas.

Capricórnio

Não se deixe manipular e comece a ter energias mais positivas ao seu redor. Nem tudo será perfeito, mas é importante que seja sincero. Inicia mudanças que permitam que o amor se ative em sua vida.

Aquário

Mudanças e novos ensinamentos chegam, apenas tenha cuidado com as suas palavras e com o que revela aos outros. Você estará na defensiva, mas deve manter a tranquilidade. Afaste a negatividade e não se apegue ao superficial.

Peixes

Aprenda a conviver melhor e não se apegue tanto aos erros. É hora de ver mudanças e conhecer um novo amor. Mantenha-se mais atento ao redor e aberto às mudanças. Não permita que o que já está no passado o atormente e se proteja de energias densas.