6 penteados para cabelos lisos longos fáceis de fazer e em poucos minutos

Quer dar uma mudada no visual e em especial no cabelo, mas por enquanto não quer investir no corte ou pintura? Então, você já pensou na ideia de apostar em penteados novos?

Se a resposta para a pergunta anterior é sim ou está em dúvida, queremos te convidar a assistir um tutorial disponível no YouTube, que te ensinará formas práticas de dar um up em seus fios.

E aos que estão curiosos, as dicas de hoje são compartilhadas no canal Apenas Isabella, com 6 dicas de penteados para cabelos lisos longos.

⚠️⚠️⚠️ SEPARE OS SEUS ACESSÓRIOS ⚠️⚠️⚠️⚠️

Caso queira reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te auxiliar na execução e finalização. Assim sendo, se tiver, garanta:

Elástico de silicone;

Pente;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

