Turismo internacional: companhia Azul aumenta oferta e terá voos diários para Portugal a partir de dezembro

A companhia Azul já iniciou a venda de voos extras para Lisboa a partir de outubro, chegando a cinco ligações semanais entre Brasil e Portugal.

A medida ocorre após o anúncio da reabertura de Portugal para brasileiros sem a necessidade de quarentena, o que provocou um aumento na procura por passagens aéreas.

Companhia LATAM anuncia conversão de até oito Boeing 767-300 em cargueiros

A expectativa da empresa é realizar um novo incremento da oferta em dezembro, com a operação de um voo diário entre Campinas, maior centro de conexões de voos da companhia, e a capital portuguesa.

Regras para Embarque – Companhia Azul

Para entrar no país, os turistas devem apresentar o Certificado Digital Covid da União Europeia, comprovativo de realização do teste laboratorial RT-PCR ou teste rápido de antígeno com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas que antecedem o embarque (o prazo varia de acordo com o tipo de teste).

A lista de testes rápidos aprovados pelo Comitê de Segurança da Saúde da União Europeia pode ser consultada no site da companhia, pelo link - https://www.voeazul.com.br/nova-forma-de-viajar.

Além do conforto dos voos diretos entre Viracopos e Lisboa, os passageiros também poderão acessar outros destinos da Europa que já estejam liberados para a entrada de turistas brasileiros por meio do acordo de Codeshare que a companhia detém com a TAP Air Portugal.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: