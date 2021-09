Suco natural caseiro que vai te ajudar a manter a pele hidratada; para fazer em casa

Com a mudança constante no clima, é bastante importante que sejam intensificados os cuidados com o corpo e em especial com a pele. Pensando nisso, trouxemos hoje uma dica de suco natural que vai te ajudar a manter a pele hidratada.

E aos que estão curiosos, a recomendação é compartilhada pelo portal Cybercook e pode ser preparada em poucos minutos.

⚠️⚠️⚠️IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Cabe ressaltar que embora as dicas sejam benéficas para a sua saúde, elas NÃO devem ser aplicadas como tratamento ou substituir o acompanhamento médico regular, ok?

Suco hidratante

Ingredientes:

1 colher (chá) de sementes de linhaça;

Água a gosto;

¼ de uma cenoura;

¼ Mamão Papaya;

1 colher (chá) de germen de trigo;

½ limão;

1 colher (chá) de farelo de trigo.

Modo de preparo do suco:

Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Se quiser, adicione gelo;

Feito isso, coe o conteúdo;

Por fim, consuma imediatamente.

