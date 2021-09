Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Libra

Em 22 de setembro de 2021 o Sol entrará em Libra, marcando o início de uma fase repleta de transições e começos que começam a gerar mudanças reveladoras.

Confira os signos que sentirão esta energia de forma intensa:

Áries

Este pode ser um momento de muitos pensamentos, no qual alguns frutos são colhidos a partir do que você tem plantado em 2021. É hora de cuidar de si e dos seus relacionamentos, pois este momento irá encorajá-lo a unir-se verdadeiramente com as pessoas que ama. Não afaste quem pode apoiá-lo e prova sua confiança. Lembre-se que o trabalho em equipe sempre trará muito valor.

Câncer

Iniciativas precisam ser tomadas e ideias importantes o motivam a descobrir mais sobre o caminho que deseja seguir. No entanto, chegou o momento de promover o autocuidado e relaxar com alguns assuntos que podem prejudicar seu equilíbrio em vão. Lembre-se que é importante se conectar com sua criança interior para resolver questões do lar e da família com calma. Começar a fazer as pazes verdadeiramente e demonstrar afeto não são tarefas simples, mas marcam um grande passo para o futuro que está sendo construído.

Confira mais:

Capricórnio

O estresse e excesso de atividades podem pedir um melhor planejamento a partir de agora. Algumas pessoas tendem a trazer pontos importantes e ajudar a inspirá-lo. Não tema trabalhar em equipe e focar na sua carreira de forma positiva, ambicionando e colocando a mão na massa com atitudes construtivas. Continue rumo à direção que deseja, mesmo que as recompensas demorem um pouco.

