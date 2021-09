Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de setembro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar setembro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 20 a 24 de setembro de 2021:

Áries

Dias de negociações de novos contratos e fechamento de projetos. Analise bem tudo o que oferecem e escolha o melhor. Não fique com raiva sem motivo, lembre-se de que às vezes a sua necessidade de controlar tudo o torna intolerante.

Afaste-se de amizades traiçoeiras e comece a conhecer pessoas melhores. Você ficará um pouco cansado de tanto trabalho e deve se cuidar. Você faz um curso de inglês.

Um amor pelo signo de Gêmeos ou Capricórnio falará com você sobre ter algo formal. Aqueles que já estão em um relacionamento devem controlar a intensidade para que seu parceiro não se sinta sobrecarregado.

Seu melhor dia será 22 de setembro e você terá muita sorte em sua vida profissional. Seus números da sorte são 13 e 29.

Touro

Você fará pagamentos atrasados ​​e atualizará suas contas. Evite tirar créditos e compre apenas o necessário. Um amigo do passado o procura para pedir uma recomendação de trabalho.

Semana de saudades do que se passou e de ficar um pouco pensativo. Você terá melancolia. Mantenha sua mente positiva para realizar todos os seus planos. Tenha cuidado no seu trabalho, pois serão alguns dias de energias densas e demissões.

Não fique com raiva sem motivo, pois isso afasta quem o ama. Um amor do signo de Virgem ou Aquário desejará algo mais sério. Seu melhor dia será 23 de setembro e você receberá algum dinheiro extra ou sorte no jogo com os números 5 e 70.

Gêmeos

Você corrige problemas do passado. Semana de planejamento de viagem para o mês de outubro. Dias de muito trabalho e de colocar tudo em ordem para não ter problemas com os seus chefes.

Você pode ser amigo de um ex, mas deve fechar círculos para poder seguir em frente com novos amores. Tente esclarecer suas ideias e problemas com os outros.

Você manda consertar algo. Uma viagem de trabalho pode surgir. Uma gravidez pode ser descoberta. Seu melhor dia será 21 de setembro e você terá a sorte de fechar um novo projeto de trabalho. Você compra roupas e renova seu visual. Seus números da sorte são 1 e 23.

Câncer

Vai ser uma semana transformadora. Evite o drama para ser um vencedor agora. Você pensa em mudar de emprego ou começar seu próprio negócio para ter mais renda.

Seu ponto fraco será o intestino e tudo relacionado a úlceras gástricas; tente ter uma dieta mais saudável e fazer exercícios.

Quarta-feira será o seu melhor dia e as forças cósmicas estarão ao seu lado. Seus números mágicos são 21 e 30. Você inicia um relacionamento amoroso com alguém dos signos de Peixes, Escorpião e Capricórnio; tudo será muito compatível.

Sua cor da sorte será o azul marinho, então fique à vontade para usá-la e atrair mais abundância em sua vida.

Leão

Vai ser uma semana de renascimentos e sucessos no local de trabalho. Dinheiro e sucesso, são bons, mas é preciso ser mais responsável com suas despesas. Seu ponto fraco são os problemas de infecções respiratórias.

Mudanças de emprego podem chegar. Seu dia de sorte será sexta-feira e seus números mágicos são 7 e 23. Não faça fofocas que possam prejudicá-lo; é melhor calar-se e ser prudente ao dar conselhos.

Você deseja parceiro estável para viver plenamente. Sua cor da sorte é o vermelho, então tente usá-la com mais frequência para ter mais abundância. Para eliminar todo o negativo, passe perfume e limpe as energias ao redor.

Virgem

Vai ser uma semana cheia de boas notícias e finalização de projetos. Cuide bem do que você diz e controle seu temperamento forte. Lembre-se de que seu signo tem tudo para ter sucesso, então tente não se sabotar e atingir seus objetivos.

O melhor dia da sua semana será quinta-feira. Lembre-se de que seu signo é dominado por teimosia e ressentimento que juntos são autodestrutivos. Aprenda a controlar seu caráter.

Tenha cuidado com problemas renais e infecções, não espere até se sentir mal para cuidar da saúde. Você ajuda um parente. Não faça coisas ruins que parecem boas. Seus números são 12 e 20.

Libra

Você terá muitas pressões no trabalho esta semana, tente resolver tudo na hora certa e não se desespere. Você deve entender que tudo tem um caminho. Você irá sorrir, pois receberá um presente inesperado de alguém muito especial.

Uma nova posição no trabalho pode ser aceita. Dê o seu melhor. Seu dia da sorte será 21 de setembro. Você compra passagens aéreas para viajar com sua família. Não brigue mais com o seu parceiro e dê espaço para que ninguém se sinta pressionado.

Você investe em algo. A sorte chega com os números 01 e 29, sua cor para atrair fortuna é o vermelho e sua compatibilidade será maior com os signos de Aquário e Áries.

Escorpião

A sorte o acompanhará nesta semana nas relações e você fechará negócios ou se aventurará em novas carreiras. Aproveite o sucesso e alcance seus objetivos pessoais. Você vai viajar com sua família.

Você resolve seus problemas de dívida. O orgulho é um problema; tente se desculpar com aquela pessoa especial e prefira manter uma amizade. Tire um peso dos ombros.

Vá a um bom médico e cuide da saúde. Você terá sorte no dia 22 de setembro com os números 05 e 67; use a cor laranja, pois isso te dará bons resultados em tudo o que fizer. Os solteiros receberão um novo amor pelo signo de Leão ou Peixes, que será muito compatível.

Sagitário

Boas energias cercarão seu signo esta semana com a chegada de dinheiro ou trabalho, então analise bem todas as opções e escolha a melhor para começar a semana da melhor maneira.

Evite mostrar o que tem para não atrair inveja. Você dá um passo importante para ter algo. Uma gravidez na família traz alegria. Cuidado com o ciúme e evite controlar o seu parceiro tanto para que depois você não entre em brigas sem motivo.

Em 20 de setembro a sorte aumenta. Seus números são 11 e 29. É hora de você movimentar as energias e uma mudança de casa pode acontecer. Use ouro ou prata como amuleto para atrair abundância.

Capricórnio

Seu signo tem o espírito de ser um líder e guia de quem está ao seu redor. Você é muito forte e sua principal característica é ajudar os outros, mas quando fica com raiva coloca tudo a perder, por isso é preciso ter paciência em tudo que você fizer.

Controle impulsos ao decidir. Seu ponto fraco na saúde são as costas e os nervos, por isso você deve meditar ou se exercitar para se acalmar.

Esta semana você faz pagamentos; tente ser mais proativo para não ter problemas. Você estará muito bem com seu parceiro. Os solteiros receberão um novo amor do signo de Áries, Leão ou Sagitário que será muito compatível. Você viaja. A sorte aumenta na quarta-feira com os números 04 e 31.

Aquário

Você deve evitar ser muito materialista; sonhe e acredite na capacidade de conseguir o que deseja. O próprio negócio pode ser tirado do papel.

Você é muito intenso e apaixonado. A fidelidade estará em alta. Seu ponto fraco são os ossos e a garganta; você deve cuidar de infecções e problemas pulmonares.

Não deixe que o egoísmo o domine, mas sua melhor virtude é ganhar dinheiro em qualquer coisa de venda. Esta semana você vai a reuniões de trabalho ou se prepara para mudanças de emprego.

A sorte aumentará em 21 de setembro com os números 07 e 15. Você conserta seu carro. Todos nós cometemos erros e é preciso aprender a perdoar. A vida deve ser aproveitada.

Peixes

Você estará ocupado esta semana com pendências e pressões de trabalho. Seja paciente e os problemas serão resolvidos no momento oportuno.

Você enfrentará uma mudança significativa em sua vida a partir do dia 21 de setembro; será um novo começo em tudo e é preciso colocar sua mente no modo positivo para receber todas as boas novas energias.

Você vai expor suas ideias e propostas no trabalho; não tema ser um líder e expressar seu interesse pelo crescimento. Seu melhor dia será terça-feira e as estrelas estarão a seu favor para assuntos financeiros.

O amarelo ajuda a realizar desejos. Seus números da sorte são 09 e 23. Você pensa em voltar com um ex, mas é muito rancoroso; esclareça a situação. O solteiro continuará assim por um tempo para aproveitar a vida.