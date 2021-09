O aplicativo de mensagens WhatsApp é compatível com dispositivos Android que satisfaçam os seguintes requisitos:

Telemóveis com o sistema operativo Android versão 4.1 ou posterior.

Telemóveis com capacidade para receber mensagens SMS ou chamadas durante o processo de verificação.

Como detalhado no blog do aplicativo, os tablets Android com cartões SIM ativos têm compatibilidade limitada com o app, e os dispositivos que apenas possuam função Wi-Fi não são compatíveis.

Será também necessário dispor de um plano de dados que permita receber mensagens mesmo quando o dispositivo não estiver ligado a uma rede de Wi-Fi.

App WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones Android; confira quais

O WhatsApp deixará de ser compatível com telefones Android com o sistema operativo 4.0.4, ou versões anteriores, a partir de 1 de novembro de 2021.

Ainda de acordo com as informações, a recomendação, é que o usuário que mude para um dispositivo compatível, ou que guarde o seu histórico de conversas antes desta data.

Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto

Com informações do app

