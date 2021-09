3 penteados práticos para cabelos cacheados ou crespos curtos que você pode fazer em casa

Buscando formas simples de dar um up em cabelo, porém não quer fazer penteados que sejam difíceis de executar ou que contem com muitos acessórios? Então, as dicas desta segunda-feira vão te ajudar muito.

Para quem ficou curioso, as recomendações de hoje são compartilhadas pela youtuber Edilaine Monteiro que te ensinará em um vídeo curtinho 3 dicas práticas para inovar no seu dia a dia gastando poucos minutos.

Aproveite e confira estas dicas de penteados:

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO ⚠️⚠️⚠️

Quer reproduzir os penteados enquanto assiste ao tutorial? Se a resposta é sim, neste caso, será necessário que você conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Borrifador;

Pente;

Elástico de cabelo;

Creme de cabelo;

Grampo;

Escovinha para o baby hair.

E então, curiosa para aprender penteados novos? Assista abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Você pode se interessar por: