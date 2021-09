O conselho para a vida amorosa de cada signo de 19 a 25 de setembro de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 19 a 25 de setembro de 2021:

Áries

A intuição tende a aumentar e é hora de deixar algumas ideias ou constatações o surpreenderem. Tenha cuidado com a impulsividade, principalmente asa atitudes passionais que surgem de forma ambiciosa. Trate as questões com calma!

Touro

Faça observações importantes antes de agir e ir atrás dos seus objetivos no amor. Novos contatos ou pessoas surgem. É hora de aproveitar seu poder de atração para se aproximar das conexões. Evite conflitos.

Gêmeos

Momento de investir na comunicação e em diálogos mais profundos com seus interesses amorosos. É hora de descobrir significados. Não se isole e deixe a criatividade se manifestar. A forma como você diz qualquer coisa fará toda a diferença.

Câncer

Ideias importantes surgem, mas você também se conecta melhor com as emoções. É um momento mais sensível que pede calma e atenção aos detalhes. Ao se precipite e reflita sobre o que verdadeiramente a inspira; isso trará respostas importantes.

Leão

É hora de determinar melhor seus objetivos e sonhos para seguir em frente. Você está crescendo e seus relacionamentos devem acompanhar. Lembre-se que é hora de colher o bem que foi plantado, mas ter paciência com as diferenças.

Virgem

Novos relacionamentos ou sentimentos permitirão que você liberte uma parte importante da personalidade. É hora de ter confiança e não se fechar; pessoas se sentirão atraídas. Alguns vínculos mostram que são verdadeiros ou você passa a valorizar o que faz realmente bem.

Libra

Momento de autocuidado e equilíbrio. Lembre-se de fazer mudanças para recuperar sua energia e tornar tudo mais positivo. Muita cura pode ser iniciada durante esta fase e desafios da vida amorosa são superados.

Escorpião

Os sentimentos e pensamentos começam a fluir. Defina o que sente para lidar com isso da melhor maneira. É hora de colocar em prática mudanças positivas que melhoram seus relacionamentos ou definir limites. A fertilidade tende estar em alta.

Sagitário

Todos os assuntos que envolvem lar e convivência se tornam mais importantes. É hora de escolher o que faz bem emocionalmente e iniciar transformações. A decisão certa chegará principalmente se você não assumir uma postura pessimista e dramática. Pessoas do passado podem retornar.

Capricórnio

Hora de ter mais tato e não ser impulsivo com as palavras. É importante encontrar caminhos para conversas construtivas. Chegou a hora de ir atrás dos objetivos com sabedoria. Conexões com novas pessoas tendem a surgir.

Aquário

Muitas conclusões podem ser tiradas e é hora de levar as coisas com calma. As recompensas podem ser positivas também. Tenha atenção com a maneira que se comunica e evite erros que machuquem os outros. É hora de abrir a mente e o coração para compreender o agora.

Peixes

Acontecimentos importantes podem marcar esta fase e tudo tende a ser mais intenso. Os resultados das suas ações chegam e você pode estabelecer laços de confiança profundos. Passos importantes são dados a dois ou novos romances nascem. Algumas dores do passado devem ser superados.