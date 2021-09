Suco natural caseiro que vai te ajudar a relaxar; com poucos ingredientes

Fim de semana começou e nada melhor do que relaxar, não é mesmo? Mas, você sabia que existe uma receita de suco natural super fácil de fazer e que te ajuda ainda mais no relaxamento do seu corpo?

Sobre o questionamento anterior, se você ficou curioso, queremos te convidar a conferir uma sugestão divulgada pela apresentadora Catia Fonseca e que leva apenas 5 ingredientes. Topa?

⚠️⚠️⚠️ LEMBRE-SE DISSO ⚠️⚠️⚠️

Quando falamos sobre relaxamento, é super importante que antes de mais nada você reserve o tempo adequado para descansar. Além disso, esta dica não deve ser aplicada como tratamento ou substituir o acompanhamento médico frequente.

Suco relaxante

Ingredientes:

4 fatias de abacaxi maduro (em pedaços);

Suco de 1 limão;

Água;

Mel para adoçar;

1/2 xícara de erva cidreira fresca picada.

Como preparar o suco?

Primeiro, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, no liquidificador e bata;

Caso queira, adicione gelo;

Feito isso, coe o conteúdo em um recipiente;

Logo após, coloque mel no fundo dos copos e sirva a bebida;

Por fim, não esqueça de mexer, antes de consumir.

