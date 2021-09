Mistério em Marte: NASA confirma que milhares de gigantescas erupções vulcânicas com gases tóxicos já ‘assolaram’ o planeta vermelho

Alguns vulcões podem produzir erupções tão poderosas que liberam nuvens de poeira e gases tóxicos no ar, bloqueando a luz solar e mudando o clima do planeta por décadas. Ao estudar a topografia e a composição mineral de uma porção da região de Arabia Terra no norte de Marte, os cientistas encontraram recentemente evidências de milhares dessas erupções, ou “supererupções”, que são as explosões vulcânicas mais violentas conhecidas.

Jogando vapor de água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre no ar, essas explosões rasgaram a superfície marciana por um período de 500 milhões de anos, cerca de 4 bilhões de anos atrás.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, cientistas relataram essa estimativa em um artigo publicado na revista Geophysical Research Letters em julho de 2021.

Depois de explodir o equivalente a 400 milhões de piscinas olímpicas de rocha derretida e gás através da superfície e espalhar uma espessa manta de cinzas por milhares de quilômetros do local da erupção, um vulcão dessa magnitude colapsa em um buraco gigante chamado de “caldeira”.

Calderas, que também existem na Terra, podem ter dezenas de quilômetros de largura. Sete caldeiras em Arabia Terra foram os primeiros indícios de que a região pode ter hospedado vulcões capazes de supererupções.

Uma vez que se pensava serem depressões deixadas por impactos de asteroides na superfície de Marte bilhões de anos atrás, os cientistas propuseram pela primeira vez em um estudo de 2013 que essas bacias eram caldeiras vulcânicas.

Como detalhado pela NASA, eles notaram que não eram perfeitamente redondos como crateras e tinham alguns sinais de colapso, como pisos muito profundos e bancos de rocha perto das paredes.

Mistério em Marte

A análise da equipe seguiu o trabalho de outros cientistas que sugeriram anteriormente que os minerais na superfície da Arabia Terra eram de origem vulcânica.

Outro grupo de pesquisa, ao saber que as bacias de Arabia Terra poderiam ser caldeiras, calculou onde as cinzas de possíveis supererupções naquela região teriam se acomodado.

A equipe usou imagens do Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer para Marte da MRO para identificar os minerais na superfície. Olhando nas paredes de cânions e crateras a centenas a milhares de quilômetros das caldeiras, onde as cinzas teriam sido carregadas pelo vento, eles identificaram minerais vulcânicos transformados em argila pela água, incluindo montmorilonita, imogolita e alofane.

Como detalhado pela NASA, em seguida, usando imagens de câmeras MRO, a equipe fez mapas topográficos tridimensionais de Arabia Terra. Colocando os dados minerais sobre os mapas topográficos dos cânions e crateras analisados, os pesquisadores puderam ver nos depósitos ricos em minerais que as camadas de cinzas estavam muito bem preservadas – em vez de ficarem misturadas por ventos e água, as cinzas foram colocadas em camadas da mesma forma que teria sido quando estava fresco.

Como detalhado pela NASA, os mesmos cientistas que identificaram originalmente as caldeiras em 2013 também calcularam quanto material teria explodido dos vulcões, com base no volume de cada caldeira.

Essa informação permitiu que a equipe calculasse o número de erupções necessárias para produzir a espessura das cinzas que encontraram. No entanto, acontece que houve milhares de erupções.

NASA confirma que milhares de gigantescas erupções vulcânicas com gases tóxicos já ‘assolaram’ o planeta vermelho

Uma questão remanescente é como um planeta pode ter apenas um tipo de vulcão espalhado por uma região. Na Terra, vulcões capazes de supererupções – a mais recente explodiu há 76.000 anos em Sumatra, na Indonésia – estão dispersos ao redor do globo e existem nas mesmas áreas que outros tipos de vulcões.

Como detalhado pela NASA, Marte também tem muitos outros tipos de vulcões, incluindo o maior vulcão do sistema solar, chamado Olympus Mons.

É possível que vulcões supereruptivos tenham se concentrado em regiões da Terra, mas tenham sofrido erosão física e química ou tenham se movido ao redor do globo conforme os continentes mudaram devido à tectônica de placas.

Ainda de acordo com as informações, esses tipos de vulcões explosivos também podem existir em regiões da lua de Júpiter, Io, ou podem ter se agrupado em Vênus. Confira:

Texto com informações da NASA

